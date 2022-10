Wanessa Camargo e Dado Dolabella planejam filho, diz colunista

Foto: Reprodução / Instagram

Após assumir relacionamento ao posar juntinha com Dado Dolabella nos bastidores da nova turnê, Wanessa Camargo já planeja ter um filho com o ator. As informações são do colunista Lucas Pasin, do UOL.

Segundo a publicação, a decisão já foi compartilhada com amigos e familiares mais próximos. Porém, ao ser procurada Wanessa não comentou o assunto.

“Wanessa e Dado vivem o sentimento de ‘verdadeiro amor’, são intensos, se jogam no relacionamento com a emoção, e quando eles falam de filhos têm o apoio da família”, disse uma fonte próxima da família Camargo.

A cantora é mãe de dois filhos, frutos do relacionamento com o empresário Marcus Buaiz. Já o ator é possui dois meninos e uma menina, frutos de três relacionamentos diferentes.

Declaração de amor

O amor não deixou Wanessa Camargo dar adeus a paixão por Dado Dolabella, e 22 anos depois, o casal voltou a se encontrar em um novo momento da vida. E a paixão veio tão avassaladora, que o campeão da 1ª edição de A Fazenda interrompeu o show da amada para uma declaração de amor.

Durante o final de semana, os fãs de Wanessa e Dado foram presenteados com vários momentos do casal, como o artista prestigiando a cantora em seu primeiro show da nova turnê, no último sábado.

“Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora, essa mulher foda que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa (…). Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão. Gratidão por nos brindar com o néctar das estrelas. E deixar na gente esse gostinho de céu. Shine it on”, disse.

