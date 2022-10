Wanessa Camargo e Dado Dolabella posam juntos nos bastidores

Foto: Reprodução/Instagram

A noite do sábado (15) foi de comemoração para Wanessa Camargo. A cantora retornou aos palcos com uma nova turnê e apareceu juntinha com Dado Dolabella nos bastidores do show.

Sem assumir o namoro, Wanessa e Dado apareceram agarradinhos pela primeira vez, em foto oficial. O momento foi registrado nos stories do Instagram da voz de “O Amor Não Deixa”.

Quem também prestigiou o retorno da cantora aos palcos foi o pai Zezé Di Camargo, que estava acompanhado da esposa, Graciele Lacerda, além do irmão de Wanessa, Igor Camargo.

Por meio das redes sociais, fãs da cantora e do ator já repercutiram o momento dos dois. “Dado e Wanessa assumidos. Você Shippa?”, escreveu uma conta no Twitter.

“Tô chocada que Wanessa e Dado assumiram real, eu não esperava por essa”, disse outra. “Dado e Wanessa assumidíssimos e ele curtindo o show dela ao lado do Zezé, meu eu de 2004 jamais diria que isso seria possível”, brincou mais uma internauta.

Vale lembrar que Wanessa Camargo anunciou o término do casamento com o empresário Marcus Buaiz em maio deste ano. Os dois estiveram juntos por 17 anos e tiveram dois filhos.

E a Wanessa Camargo voltou pro Dado Dolabella 22 anos depois, porque o AMOR DEIXA, como ela mesmo falou. Tá escrito? Destino? Amor? Almas gêmeas? Uma nova tentativa? Eu só quero que ela seja feliz, muito feliz! Não tem pessoa mais atenciosa com os fãs do que ela 🥹💜 pic.twitter.com/bLGKK38oYL — Bibs (@biancalobianco) October 16, 2022

Dado e Wanessa assumidíssimos e ele curtindo o show dela ao lado do Zezé, meu eu de 2004 jamais diria que isso seria possível kkkkkk — Cris (@naosouatalula) October 16, 2022

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.