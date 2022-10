Web reage a vitória de Lula, novo presidente do Brasil

Foto: Reprodução / Redes sociais

Com 99,43% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito o novo presidente do Brasil neste domingo (30). Nas redes sociais, eleitores do candidato reagiram a vitória de forma expressiva e compartilharam registros com bastante euforia, gritos, apreensão, e memes diversos.

Nome do agora eleito se tornou o assunto mais comentado no Twitter nesta noite. Hashtags como “Lula, “Lula presidente”, “Nordeste”, “De virada é mais gostoso”, “O pesadelo acabou” tomaram conta da rede social. Veja lista de memes abaixo:

NEYMAR VAI TER QUE PAGAR IMPOSTOOOOOOOO pic.twitter.com/g2XC01haug — gab mamacita (@gabmamacita) October 30, 2022

O NEYMAR NÃO CONSEGUIU NEM TIRAR A MANU GAVASSI DO BBB, ACHOU QUE IA ELEGER PRESIDENTE? — lusca vivot (@lucasvivot) October 30, 2022

o geraldo alckmin ligando pro lula agora pic.twitter.com/34lGAM5hDV — matheus (@whomath) October 30, 2022

curiosidade: o neymar perdeu mais uma pra marquezine kkkkk pic.twitter.com/gCCVolsRuC — duda (@folklsre) October 30, 2022

POOOOWW TRATRATRATRATATA TA POOOOWWW TRATRATRATRATATA TATATA POW POWPOW PUUUUUUUIULLLLLLLL FIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLL poooooooOOOOOOOWWWWWWW — FOGOS DE ARTIFÍCIO PAPAPAPAAPAPAPAPAPAPOOOOOWWWWWW (@fogosdofimdeano) October 30, 2022

CALMA AI Q EU TO ME ARRUMANDO — NORDESTE (@nordeste131) October 30, 2022

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkmkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/YtAqqYGguW — Me dava um trabalho ser cidadã no Brasil (@babi) October 30, 2022

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.