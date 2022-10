WhatsApp: Conheça o verdadeiro significado dos emojis de macaco

No catálogo do WhatsApp existem vários emojis, mas sempre há alguns que você tem como preferidos. No entanto, é possível que você os utilize em situações onde os seus reais significados não são transmitidos.

Neste artigo, vamos te mostrar o verdadeiro significado dos emojis de macaco.

Quais são os significados dos emojis de macaco?

A saber, os emojis de macaco que cobrem seus olhos, boca e orelhas foram inspirados nos três macacos sábios da cultura japonesa. De acordo com a lenda, seus nomes são Mizaru “não veja o mal”, Iwazaru “não fale o mal” e Kikazaru “não ouça mal nenhum”.

No entanto, não só existem essas interações do animal no seu teclado do WhatsApp. Dentre elas aparece uma com apenas a cabeça de um macaco, referindo-se ao animal, e outra onde ele está sentado em posição de descanso, dirigindo-se a um macaco de zoológico.

Todavia, o mensageiro, eles têm um significado implícito. Confira os dos mais populares a seguir:

Macaco que “não vê”: pode ser usado para representar timidez, constrangimento ou vergonha;

Macaco que “não fala”: é utilizado para evitar uma situação desconfortável ou constrangedora;

Macaco que “não ouve”: é aquele que “finge” não ter ouvido algo que não deveria ou que foi desconcertante.

Reação a mensagens com qualquer emoji

Recentemente, foi liberado para o WhatsApp uma nova opção de reagir a mensagens utilizando qualquer emoji. O recurso se trata de uma atualização da versão anterior, que limitava o uso de apenas seis figuras.

Além da possibilidade de reagir a uma mensagem, seja de texto, foto, vídeo, áudio ou arquivo, com qualquer emoji, o usuário também conseguirá usar diferentes tons de pele conforme a capacidade da figurinha.

Para verificar se a novidade chegou até você, é só pressionar por alguns segundos sobre alguma mensagem. Caso apareça um sinal de ‘+’ como uma sétima opção, significa que o recurso já está disponível no seu aplicativo.

No botão, é possível selecionar o emoji desejado ou até mesmo pesquisar pelo ícone de lupa. Como de costume, a funcionalidade está sendo liberado de forma gradativa, então é possível que demore a chegar no seu aparelho.