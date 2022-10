WhatsApp: Nova função permite que mensagem seja apagada para todos em até 60h

Por ser o aplicativo de envio instantâneo de mensagens mais utilizado no país, o WhatsApp lança, com frequência, novas funções para proporcionar a melhor experiência para os usuários do mensageiro.

Desta vez, uma nova ferramenta está sendo testada para possibilitar que o usuário apague a mensagem para todos após mais tempo de envio do que o permitido atualmente.

60h para apagar mensagens no WhatsApp

O tempo permitido para que a mensagem seja apaga para todos atualmente é de 1 hora, 8 minutos e 16 segundos. Entretanto, com a nova atualização, esse tempo pode ser elevado para 60 horas.

Embora o recurso possa ser uma grande desvantagem para aqueles que demoram muito para responder mensagens no aplicativo, será bastante vantajoso para aqueles que enviaram uma mensagem para a pessoa errada ou se arrependeram de ter enviado algum conteúdo para seu contato.

O recurso de “apagar para todos” foi lançado no ano de 2017. No entanto, quando lançado, o prazo para que a mensagem fosse excluída da conversa para todos era 7 minutos. Vendo a necessidade de aumentar o tempo, o WhatsApp lançou um prazo maior, que é o atual, de quase 1 hora e 10 minutos.

A nova ferramenta ainda não tem data para ser lançada, no entanto, já está sendo testada.

Como apagar mensagens?

Para apagar uma mensagem, o usuário deve segurar o dedo no conteúdo enviado para selecioná-lo. Ao estabilizá-lo, no topo da tela, clique no ícone da lixeira e selecione a opção: “apagar para mim” ou “apagar para todos”.

A novidade foi anunciada através da conta oficial da rede social no Twitter. No texto, os administradores escreveram que “agora” as pessoas “terão um pouco mais do que dois dias” para deletar as mensagens.

Não quer receber ligações no WhatsApp? Veja o que fazer

Para muitos usuários do WhatsApp, principalmente aqueles mais reservados, a ligação pelo aplicativo é algo que está totalmente fora de cogitação entre os seus contatos.

No entanto, mesmo não gostando da função, muitos não sabem como bloqueá-la sem restringir o contato direto com outras pessoas. Portanto, confira como desativar as chamadas pelo mensageiro sem bloquear os seus contatos.

Como desativar as chamadas no WhatsApp?

Primeiramente, é importante salientar que o WhatsApp não possui a função direta de desativar as chamadas sem bloquear o contato da sua agenda.

No entanto, você pode silenciar as notificações das chamadas e não ser mais incomodado por elas. Veja o passo a passo:

Abra o WhatsApp; Clique no contato em que você deseja silenciar as notificações; Na parte superior da tela, clique nos três pontinhos ou no nome do contato e, em seguida, clique na opção “dados de contato”. Feito isso, desça a tela e procure a aba de notificações personalizadas, onde irá silenciar as notificações de chamadas ou mensagens.