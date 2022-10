WHATSAPP PAGO! Aplicativo passa por mudanças e terá preço? Saiba o que acontecerá

Atualmente, o app de mensagens é um dos que o Brasil mais usa. Isso ocorre porque tal aplicativo disponibiliza vários recursos de maneira gratuita para seus usuários. À exemplo, quem o usa pode enviar as mensagens de áudio e texto, enviar fotos e vídeos, ligar por vídeo ou áudio, entre muitas outras coisas sem custar nada. Mas, que história é essa de WhastApp pago?

Muitas pessoas estão em dúvida se o WhatsApp pago será uma realidade ou não. Essa dúvida veio após um anúncio que a Meta fez, proprietária dona do aplicativo. Dessa forma, algumas notícias têm circulado sobre possíveis cobranças para usuários do aplicativo. Veja com o Notícias Concursos, na matéria desta sexta-feira (28) o que está vindo por aí.

WhatsApp pago será uma realidade?

Antes de tudo, cabe ressaltar que essa questão de o aplicativo começar a fazer cobranças dos usuários para usar os recursos é somente um boato. Acontece que o pronunciamento da companhia Meta se refere a uma versão que nem foi lançada ainda do app: o WhatsApp Business.

Essa versão nova será voltada para os que empreendem ou mesmo que trabalham usando o aplicativo como uma das formas de comunicação entre empresas e clientes. Isso se dá seja através de atendimento em tempo real ou pelas mensagens automáticas programadas enviadas assim que o cliente contatar no início de uma conversa.

A modalidade do app está ainda na fase dos testes e desenvolvimento. Portanto, não tem como ser usado ainda. Além disso, no momento, não há datas definidas para que a versão esteja disponível para todos. Outra questão que ainda é uma incógnita ainda é qual serão os preços a serem desembolsados por aqueles que quiserem utilizar a modalidade.

Ademais, a Meta antecipou alguns recursos novos que estarão presentes na nova versão. Neste sentido, entre eles tem a possibilidade da conexão de uma mesma conta em, no máximo, dez smartphones diferentes ao mesmo tempo.

Ainda, outra alteração será sobre o acesso das conversas do WhatsApp. Isso poderá acontecer através da URL própria, sendo personalizada por quem estiver usando. Dessa forma, torna a URL customizada propriamente para determinado estabelecimento ou comércio.

App continua gratuito

Pois, vale ressaltar que o app de mensagens oferece certos serviços atualmente e que devem continuar gratuitamente para todos os usuários. Eles continuarão o uso da versão do app regular.

Dessa forma, cabe lembrar que, mesmo o WhatsApp Business se voltando para os empreendedores, sua adesão não será obrigatória. Assim, mesmo tal público provavelmente continuará com sua versão grátis do app.

Contudo, é preciso esperar pelas novas liberações das informações da Meta para sabermos como a nova versão do WhatsApp pago funcionará. Também saberemos quais serão os novos recursos disponíveis, bem como o valor que será cobrado e a adesão de contas profissionais.