WhatsApp Pay: Veja como utilizar a ferramenta de pagamentos do mensageiro

Não é segredo para ninguém que o WhatsApp é um dos principais meios de comunicação utilizado pelos brasileiros. Todos os dias, a plataforma de mensagens recebe milhões de acessos. Na maioria das vezes, a conversa é com amigos e familiares.

Pensando em ampliar ainda mais a utilização do mensageiro, a Meta passou a permitir que os usuários fizessem pagamentos e transferências pelo WhatsApp. Sendo assim, foi possível juntar o útil ao agradável. Este serviço também é conhecido como WhatsApp Pay.

O que é o WhatsApp Pay?

Como já foi possível entender, o WhatsApp Pay é uma plataforma voltada para pagamentos ou transferências entre os usuários do mensageiro. Porém, para que a ferramenta seja utilizada, ambos devem ter cadastrado as informações da sua instituição financeira.

Na prática, é necessário vincular um cartão pré-pago, como os de débito, não tendo limite de quantos dispositivos podem ser cadastrados. Todavia, é preciso verificar se a ferramenta pode ser integrada ao WhatsApp Pay.

Até o momento, podem ser vinculados ao recurso do mensageiro cartões do: Banco Inter, Neon, Next, Bradesco, Nubank, etc.

Quanto posso pagar com o WhatsApp Pay?

Como qualquer outra ferramenta de transferência, o WhatsApp Pay possui limites de valores para as transferências. Esta seria uma forma de evitar roubos ou fraudes.

Neste caso, o limite de transferência que um usuário pode fazer por dia é de R$ 1.000, sendo o limite por mês de até R$ 5.000. No entanto, em alguns casos, esse limite pode ser menor.

WhatsApp Premium

A Meta anunciou que lançará em breve uma versão paga do WhatsApp. O serviço ainda não foi divulgado oficialmente, mas algumas informações já podem ser encontradas nas mídias. O WhatsApp Premium promete inovar o setor.

Devido à grande expectativa, muitos já aguardam o lançamento da versão paga do WhatsApp. No entanto, é preciso adiantar que o serviço ainda não possui um prazo para começar a operar. O que se sabe até o momento é que o “recurso” será destinado aos usuários do mensageiro voltado a negócios.

Em suma, a nova versão do WhatsApp permitirá aos usuários conectar até 10 dispositivos à conta e criar links com o nome da empresa na URL. Em outras palavras, será uma modalidade “melhorada” do atual WhatsApp Business, que permite apenas o emparelhamento de até 4 dispositivos simultaneamente.