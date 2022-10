WHATSAPP: Quando começa a cobrança pelo uso do aplicativo? Confira

A Meta anunciou que lançará em breve uma versão paga do WhatsApp. O serviço ainda não foi divulgado oficialmente, mas algumas informações já podem ser encontradas nas mídias. O WhatsApp Premium promete inovar o setor.

Quando o WhatsApp Premium será lançado?

Devido à grande expectativa, muitos já aguardam o lançamento da versão paga do WhatsApp. No entanto, é preciso adiantar que o serviço ainda não possui um prazo para começar a operar. O que se sabe até o momento é que o “recurso” será destinado aos usuários do mensageiro voltado a negócios.

Em suma, a nova versão do WhatsApp permitirá aos usuários conectar até 10 dispositivos à conta e criar links com o nome da empresa na URL. Em outras palavras, será uma modalidade “melhorada” do atual WhatsApp Business, que permite apenas o emparelhamento de até 4 dispositivos simultaneamente.

Fake news do novo WhatsApp

Com o pré-anuncio do novo serviço do WhatsApp, pessoas de má fé já passaram a espalhar Fake News pelas mídias sociais. Uma das propagandas enganosas diz o seguinte:

”Confirmado… Amanhã acabarão as mensagens grátis, e começarão a cobrar por whatsapp a 0.37 centavos. Reenvie esta mensagem a mais de 3 grupos, e terá gratuito por toda a vida. Fique atento na bolinha, pois ela irá ficar verde, faça e veja. Já mandei”.

De acordo com a assessoria da plataforma de mensagens, essa mensagem não é real. A empresa reafirma que não faz nenhum tipo de cobrança para o envio ou recebimento de mensagens pelo aplicativo.

WhatsApp tem novos recursos de privacidade

Os usuários do WhatsApp podem configurar algumas ferramentas para aumentar a segurança e consequentemente sua privacidade. Entre elas está a opção de impedir que seus contatos visualizem algumas informações, como “Visto por último”, “Foto do perfil”, “Recado”, “Status” e mais recentemente o “Online”.

Assim, quem já tem a versão mais recente do mensageiro pode configurar o aplicativo e testar as novas funções de segurança. Os recursos já estão disponíveis nas versões do WhatsApp, inclusive o Business. Veja como se proteger a seguir:

Acesse o seu WhatsApp; Clique nos três pontinhos (canto superior direito) na tela inicial; Na próxima tela, selecione “Configurações”; Em seguida, clique em “Conta”; Feito isto, escolha “Privacidade”; Para finalizar, acesse as novas ferramentas e configure a sua privacidade no aplicativo.