WhatsApp testa modo anônimo para que usuários tenham mais privacidade

O WhatsApp é a plataforma de mensagens mais utilizada pelos brasileiros. Devido a sua popularidade, a equipe da Meta, empresa responsável pelo mensageiro, procura sempre trazer melhorias para o aplicativo.

Entre as solicitações das pessoas que utilizam o WhatsApp está a de ficar invisível enquanto estiver usando o aplicativo. Este pedido só vem crescendo, uma vez que nem sempre estar “online” na plataforma significa estar disponível.

Reforço na privacidade do mensageiro

O recurso de ocultar o “online” no WhatsApp já está sendo testado pela equipe técnica, no entanto, ainda não há previsão de quando será lançado definitivamente. Segundo informações, a ferramenta funcionará como o “Visto por Último”.

Quando a possibilidade estiver disponível, os usuários poderão navegar no aplicativo sem ser incomodados por terceiros. Em suma, será possível deixar o status visível para: “todos”, “somente contatos”, “somente contatos, exceto”.

Como bloquear chamadas sem bloquear o contato?

Em síntese, não é possível bloquear as chamadas dos seus contatos sem bloquear o envio ou recebimento de mensagens no WhatsApp. Essas são informações da Meta, responsável pelo mensageiro.

No entanto, existem maneiras “não oficiais” de bloquear as chamadas de pessoas indesejadas utilizando um aplicativo externo do WhatsApp, a versão Plus. Vale ressaltar que a ação não é autorizada pela Meta, o que pode gerar o banimento da conta no app original.

Veja como ativar o bloqueio de chamadas no seu WhatsApp:

Faça o backup da versão oficial do WhatsApp; Em seguida, exclua sua conta e desinstale o aplicativo do seu aparelho; Na sequência, baixe o WhatsApp Plus APK através da sua loja de aplicativos; Feita a instalação, abra o aplicativo e dê todas as permissões necessárias para que o APK funcione corretamente; Agora, abra a sua conta informando o número do seu telefone e o código de verificação; Com tudo certo, abra o chat da pessoa que você não quer receber ligações ou videochamadas; Acesso o perfil do contato e clique na opção “Sem chamadas”; Por fim, escolha a notificação que aparecerá para pessoa quando tentar te ligar: “Não há sinal”, “Você está ocupado” ou “(x pessoa) está em uma ligação”.