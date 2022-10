WhatsApp: Truque permite colocar duas fotos no perfil do aplicativo

Se você não consegue decidir qual foto colocar no perfil do seu WhatsApp, saiba que um truque muito simples pode te ajudar nesse momento. Através do Instagram, o usuário pode juntar duas fotos e formar uma única para colocar do mensageiro.

Veja a seguir como juntar duas fotos usando o Instagram e, depois, como coloca-la no perfil do WhatsApp.

Como juntar duas imagens usando o Instagram?

Veja o passo a passo abaixo:

Abra o Instagram em seu celular; Vá na opção de criar um Story; Em seguida, clique em “Layout” no menu à esquerda; Selecione um layout de tela dividida e tire uma foto ou carregue a imagem da câmera para preencher a foto da esquerda e a da direita; Ajuste a posição das imagens e toque no ícone de “Confirmar” ao centro da tela; Em vez de publicar o Story, toque no ícone de “Três pontos” no canto superior direito e selecione “Salvar”; Pronto! Caso não queira postar a montagem no seu Story, descarte-a.

Vale ressaltar que outros aplicativos que ofereçam a mesma opção de montagem também podem ser usados.

Como trocar a foto do perfil do WhatsApp?

Após juntar as duas fotos e salvar no seu celular, troque a foto de perfil do WhatsApp. Confira a orientação a seguir:

Abra o WhatsApp no seu celular; Vá até as “Configurações”; Toque na sua foto e, depois, no ícone de “Câmera”; Na próxima tela, escolha a opção “Galeria”; Feito isto, selecione a imagem que você criou, ajuste-a no espaço indicado; Para finalizar o procedimento, clique em “OK”.

Veja como ler mensagens apagadas pelos contatos no WhatsApp

Quando algum contato apaga mensagens que você ainda não leu no WhatsApp, não é mais possível visualizá-la no mensageiro. Muitas vezes, a situação torna-se desagradável, uma vez que a curiosidade é aguçada.

Neste sentido, foi criado um aplicativo específico para que os usuários pudessem ler a mensagem apaga por algum contato no WhatsApp. Veja como ler as mensagens apagadas.

Para recuperar e ler as mensagens que foram apagadas no WhatsApp, o usuário deve baixar o aplicativo WARM, disponível para Android e iOS. Em suma, esse recurso funciona automaticamente, bastante está vinculado ao número.

No primeiro acesso, será necessário conceder algumas informações e permitir que o aplicativo tenha acesso a alguns recursos do celular. Feito isso, a ferramenta já estará habilitada e pronta para uso.

Por meio da plataforma, além de mensagens que já foram apagadas, o usuário consegue recuperar fotos, vídeos e até mesmo figurinhas. No entanto, é importante frisar que o aplicativo não é oficial da Meta.

Dessa forma, é possível que o sistema original do WhatsApp reconheça o truque e penalize o usuário. A suspensão da conta é uma das consequências. Assim, se resolver baixar e instalar o app, saiba que está correndo algum risco.