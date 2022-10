WhatsApp: Usuários se surpreendem com NOVO recurso

Recentemente, o WhatsApp lançou um recurso muito esperado pelos usuários. A nova função evitará que você seja incomodado quando estiver ativo no aplicativo, isso porque o status de “Online” já pode ser desativado, impedindo que terceiros saibam que estão acessando o mensageiro.

Status Online pode ser desativado

Após a fase de testes, a Meta finalmente liberou a opção de desabilitar o status de online no aplicativo. No entanto, é importante ressaltar que muitas atualizações estão ocorrendo no mensageiro, no entanto, aqueles com a versão mais recente do WhatsApp já podem usufruir das novidades.

A nova função pode deixar o seu perfil mais secreto, mantendo-o anônimo para os outros usuários do aplicativo. Para desativar o status, vá na aba de ‘’Configurações’’ e selecione as alterações de ‘’Privacidade’’. Antes de alterar o status, escolha entre as opções: ‘’Ninguém’’ em ‘’Visto Por Último’’.

Feito isto, basta clicar na opção ‘’Online’’ para que o sistema entenda o mecanismo de ocultação. Este é um modo do mensageiro afirmar que é comprometido com seus usuários, atendendo as suas solicitações. Caso o recurso ainda não esteja disponível para você, procure atualizar o seu aplicativo.

Nova função do WhatsApp permite que mensagem seja apagada para todos em até 60h

Por ser o aplicativo de envio instantâneo de mensagens mais utilizado no país, o WhatsApp lança, com frequência, novas funções para proporcionar a melhor experiência para os usuários do mensageiro.

Desta vez, uma nova ferramenta está sendo testada para possibilitar que o usuário apague a mensagem para todos após mais tempo de envio do que o permitido atualmente.

60h para apagar mensagens no WhatsApp

O tempo permitido para que a mensagem seja apaga para todos atualmente é de 1 hora, 8 minutos e 16 segundos. Entretanto, com a nova atualização, esse tempo pode ser elevado para 60 horas.

Embora o recurso possa ser uma grande desvantagem para aqueles que demoram muito para responder mensagens no aplicativo, será bastante vantajoso para aqueles que enviaram uma mensagem para a pessoa errada ou se arrependeram de ter enviado algum conteúdo para seu contato.

O recurso de “apagar para todos” foi lançado no ano de 2017. No entanto, quando lançado, o prazo para que a mensagem fosse excluída da conversa para todos era 7 minutos. Vendo a necessidade de aumentar o tempo, o WhatsApp lançou um prazo maior, que é o atual, de quase 1 hora e 10 minutos.

A nova ferramenta ainda não tem data para ser lançada, no entanto, já está sendo testada.

Como apagar mensagens?

Para apagar uma mensagem, o usuário deve segurar o dedo no conteúdo enviado para selecioná-lo. Ao estabilizá-lo, no topo da tela, clique no ícone da lixeira e selecione a opção: “apagar para mim” ou “apagar para todos”.

A novidade foi anunciada através da conta oficial da rede social no Twitter. No texto, os administradores escreveram que “agora” as pessoas “terão um pouco mais do que dois dias” para deletar as mensagens.