O WhatsApp é uma ferramenta amplamente utilizada no mercado atual, principalmente por ser uma ferramenta de pagamentos, sendo mais do que um meio de comunicação.

WhatsApp: versão premium pode ser uma excelente ferramenta de negócio

Portanto, o WhatsApp se tornou um canal de vendas muito importante para empresas de pequeno e médio porte. Sendo assim, diversas notícias – algumas delas falsas – surgem utilizando a imagem da empresa.

Versão premium

A versão premium do WhatsApp se trata de uma versão melhorada do já conhecido WhatsApp Business. Por isso, de acordo com a empresa, a notícia sobre a cobrança da utilização de todos os serviços de mensagens não é verdadeira.

O WhatsApp objetiva se tornar uma ferramenta de negócio facilitada, principalmente voltada para o MEI, o microempreendedor individual, por isso, a versão premium se trata de uma melhoria de recursos.

Melhorias

Por exemplo, será possível vincular até dez dispositivos à conta e personalizar links com o nome da empresa na URL. A versão atual do WhatsApp voltada para os negócios permite a conexão de até quatro dispositivos.

Mensalidade não foi divulgada pela empresa

De acordo com informações recentes, a versão premium não será uma obrigatoriedade, embora seja uma oportunidade para as empresas. Além disso, os valores oficiais referentes à mensalidade não foram divulgados pela empresa.

Conforme as informações oficiais da empresa, o WhatsApp e o Facebook não cobram taxas quando você envia ou recebe dinheiro de amigos e familiares usando um cartão pré-pago, um cartão de débito ou um cartão múltiplo com a função débito.

Confira as taxas de cobranças das instituições financeiras

Entretanto, seu banco pode cobrar taxas pelo uso do cheque especial e sua operadora pode cobrar taxas pelo uso de dados móveis, por isso, é importante consultar a instituição financeira. Segundo informa o WhatsApp, quando enviar ou receber dinheiro usando o Facebook Pay no WhatsApp, visualizará a transação na conta bancária associada ao cartão que utilizou.

Como aparece a transação no meu extrato bancário?

A divulgação oficial destaca que a descrição da transação no seu extrato bancário começará com “FBPAY *WA” ou “FBPAY -W” e terminará com o nome do recipiente ou uma descrição adicional.

Facilidade nas transações

A divulgação oficial da plataforma destaca que o serviço de pagamentos no WhatsApp é oferecido pelo Facebook Pay, um produto do Facebook, Inc, e é uma maneira segura e consistente de enviar e receber dinheiro usando os dados do seu cartão salvo no WhatsApp.