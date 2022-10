Xanddy e Carla celebram 21 anos de casamento em Salvador

Foto: Reprodução/ Instagram

Xanddy e Carla Perez celebraram os 21 anos de casados com uma festa na capital baiana. Os artistas reuniram familiares e amigos para marcar a data, 25 de outubro, dia exato em que os pombinhos subiram ao altar e ganharam do público o título de “casal real da Bahia”.

A festa reuniu famosos como o casal Léo Santana e Lore Improta, Sthe Matos e Kevi Jonny, e Scheila Carvalho, que esteve acompanhada apenas da filha, Giulia. Em vídeo, Scheila ainda brincou com a ausência de Tony Salles. “O encontro capenga, tá trabalhando bichinho”, disse.

O evento marcou também o lançamento de uma coleção de joias do casal, a “Te Quero Bem por Carla Perez e Xanddy”, da By Geo. Todos os convidados foram presenteados com um kit da coleção, que conta com peças como escapulário, anel, argolas, brincos, piercing fake, pulseiras e colares.

Foto: Reprodução/ Instagram

Nas redes sociais, um texto compartilhado pelos dois deu aos fãs um gostinho do que é viver junto por tantos anos, 21 de casados, e 23 de namoro.

“Casamento primeiro é AMOR, compromisso que precisa tá alicerçado na sabedoria. É um desafio que requer entrega, respeito, compreensão… A união de dois indivíduos que vão caminhar juntos, lado a lado, na missão de se moldarem dia após dia e, nessa jornada, será preciso o ceder, o cuidar e o respeitar. Terão que se despir da vaidade, do orgulho e do ego”.

O casal ainda explicou o motivo do textão:

“Diferente dos outros aniversários de casamento em que fazemos declarações rasgadas um para o outro, este ano, nós dois, escrevemos esse textão. Queremos fortalecer e inspirar ainda mais os casais que estão começando e tbm os que já estão na caminhada, para que sejam fortes e que não tenham dúvidas de que vale a pena”.

Casamento que parou o Brasil

A oficialização da união de Carla e Xanddy movimentou as revistas de celebridades na época em que foi realizada e parou o Brasil, principalmente pela quantidade de padrinhos no altar.

Ao todo, os artistas receberam mais de 700 convidados no evento que aconteceu em Costa do Sauípe, litoral norte da Bahia.

Entre os convidados estavam Ivete Sangalo, Antônio Carlos Magalhães, padrinhos da união, Sula Miranda, Frank Aguiar, Lairton dos Teclados, Sidney Magal, Mauricio de Souza, Otaviano Costa, David Brazil, Gugu Liberato, Wanessa Camargo, Serginho Groissman.

Também participaram da festa Ricardo Chaves, Beto Jamaica, Tonho Matéria, Márcia Freire, Scheila Carvalho, Michele Magalhães, a baiana Dinha do Acarajé e mais.

