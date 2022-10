Xanddy surpreende ao cantar em restaurante durante almoço em família

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Xanddy Harmonia surpreendeu clientes do restaurante Encantos da Maré, em Salvador, nesta quarta-feira (12). O cantor resolveu “dar uma palhinha” durante almoço em família e não deixou ninguém parado.

Em registros compartilhados pelo perfil do estabelecimento e clientes que estavam no local, Xanddy apareceu no palco cantando “Desafio”, sucesso do grupo Harmonia do Samba.

O cantor estava no local acompanhado da mãe e dos sobrinhos, que aproveitaram o feriado. A Chef Deliene Mota publicou cliques com o artista e exaltou o momento de descontração.

“Hoje tivemos a alegria de receber em nosso Encantos da Maré Conceito @xanddy com sua mãe e sobrinhos. Espalhando simpatia, ele ainda cantou com @dudumenezesmelo Volte sempre, foi uma honra receber vocês!”, escreveu na legenda da publicação.

Veja vídeo do momento:

Novo momento na carreira

O cantor Xanddy anunciou recentemente que o grupo Harmonia do Samba deixará de existir no final deste mês e que, a partir de 1° de outubro, ele seguirá carreira solo como Xanddy Harmonia.

A informação foi divulgada no perfil oficial do artista no Instagram com uma nota. No comunicado, Xanddy detalha que, apesar do fim do grupo, os músicos, a equipe e o diretor musical Mestre Bomba seguirão com ele no que ele classifica como “novo ciclo”.

“Eu estou passando aqui justamente para dizer que está tudo bem, assim como eu falo lá na nota. Por uma decisão estratégica, foi uma decisão em conjunto, foi uma decisão interna nossa de seguir assim, como Xanddy Harmonia. A gente segue os nossos projetos de sempre, inclusive o Good Vibe a gente segue lançando. Está tudo certo. É só uma nova fase, que a gente precisa mais ainda de vocês”, disse o cantor.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.