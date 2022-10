Zac Efron aparece irreconhecível em novo filme e fãs reagem

Zac Efron está empenhado em interpretar wrestling Kevin Von Erich no filme ‘The Iron Claw’. O novo visual do ator, inclusive, pegou os fãs de surpresa. É que o eterno galã de ‘High School Musical’ apareceu supermusculoso e bastante diferente do seu personagem como Troy Bolton.

Na cena, liberada pelo jornal internacional Daily Mail, o ator aparece descamisado e com uma toalha amarrada na cintura. Nas redes, fãs do ator comentaram o novo visual.

“Nossa, o Zac tá a cara do He-Man”, escreveu um. “Theo Becker é você?”, disse outro. “Eu espero que seja tudo natual, sem esteróides”, comentou um terceiro. “Parece o Lula Molusco harmonizado”. “O que foi que rolou com a cara dele? Estou chocado”, escreveu mais um. “Nossa ele envelheceu mal”, disse um outro. Veja tweets abaixo:

Daily Mail posted a picture of Zac Efron as Kevin Von Erich in the upcoming film, The Iron Claw. This was on set, while shooting in Louisiana. pic.twitter.com/Z0x0DvTnS5

— Denise ‘Flying In A Dream’ Salcedo (@_denisesalcedo) October 26, 2022