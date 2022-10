Zagueiro Wallace não voltará a defender o Vitória em 2023

Foto: Pietro Capri / E.C Vitória

Empresado ao Brusque nesta temporada, o zagueiro Wallace ainda tem contrato vigente com o Vitória até agosto de 2023. No entanto, segundo o presidente do clube, Fábio Mota, ele não voltará a vestir a camisa rubro-negra.

“Wallace a gente está fazendo um acordo. Ele vai ser liberado e não voltará para o clube”, disse o presdiente durante uma live no perfil do Instagram Vamos Negô.

“O contrato dele está vencendo e ele vai conseguir a liberação dele e seguir a vida dele, porque a comissão técnica já disse que não tem interesse, e nós também não temos condições de pagar o que o Wallace ganha”, explicou o dirigente.

Wallace foi revelado no Vitória e finalizou o primeiro ciclo no clube em 2010, quando foi vendido ao Corinthians. Voltou ao Rubro-negro em 2017 e saiu em 2018, para o Goztepe, da Turquia, onde ficou até agosto de 2020.

Naquele mesmo ano, voltou ao Vitória e ajudou o clube a escapar do rebaixamento à Série C do Brasileiro, mas amargou a queda à terceira divisão em 2021.

