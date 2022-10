Zé Paulino morre em ‘Mar do Sertão’? Personagem enfrenta plano

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Mar do Sertão”, Zé Paulino (Sergio Guizé) será ameaçado de morte por Tertulinho (Renato Góes) após o homem armar um plano com Fubá (Marco França) para dar um fim no ricaço.

Tertúlio (José de Abreu) ficará descobrindo dos planos e tentará interferir na armação do filho chegando a dobrar o valor dado ao capanga para matar o protagonista, mas a ação não surtirá efeito.

Nas cenas que irão ao ar nesta segunda-feira (17), ele chegará a colocar o filho contra a parede, mas ele não ouvirá a bronca do pai em “Mar do Sertão”.

“Rapaz.. Isso é sério demais pra tu resolver sozinho. Você vai procurar o homem. Oferecer em dobro o que acertou pagar pra ele. E mandar ele voltar pra trás, de volta pro buraco de onde ele saiu”, dirá o coronel.

“Não foi o senhor que me mandou tomar uma atitude de homem?! Disse pra eu tomar as rédeas da situação, e foi o que eu fiz! O senhor já fez coisa muito pior que eu sei!”, soltará Tertulinho em resposta ao pai.

Apesar do bate-boca, os planos seguirão de pé e o coronel tomará a iniciativa de ir até Zé Paulino alertá-lo sobre o perigo que corre.

