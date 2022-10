Zelador é morto a facas em Salvador e esposa é principal suspeita

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um zelador foi morto a facadas dentro de casa, na madrugada desta sexta-feira (21), localizada na rua Santo Antônio de Pádua, região da Vila São Francisco, no bairro de São Marcos, em Salvador. De acordo com informações das Polícias Civil e Militar, Fábio dos Santos Teixeira, de 35 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

O sepultamento dele será no interior do estado, na cidade de Conceição de Jacuípe. A principal suspeita de cometer o crime é a esposa do zelador. Familiares dele contaram, ao g1 Bahia, que o casal tinha um relacionamento de 8 anos e eles tinham um filho de seis anos.

Ainda segundo os familiares e amigos, a irmã da suspeita e o esposo da irmã estavam no imóvel dormindo quando a mulher do zelador começou a pedir socorro. Na confusão, a esposa de Fábio fugiu. A Polícia Civil informou em que já possui indícios de autoria, mas a motivação ainda é apurada.

Foto: Reprodução / TV Bahia

