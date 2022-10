Zezé Di Camargo revela planos para ter filhos com Graciele Lacerda

Foto: Reprodução/Instagram

Zezé Di Camargo abriu o jogo sobre o futuro com Graciele Lacerda e revelou planos para ter filhos com a noiva. O casal planeja um bebê por meio do método de fertilização in vitro.

“Dá para fazer muitos Camarguinhos ainda por aí”, disse em entrevista para a revista Quem. O cantor garantiu que a vasectomia feita no passado não irá atrapalhar o sonho dos dois.

“Como eu sou vasectomizado, as pessoas pensam que eu não posso ser pai. Eu posso, sim. Nós fazemos a pulsão. Eles me cedam e retiram o meu esperma, como se fosse em uma cirurgia. Aliás, tenho um punhado de esperma guardado”, explicou.

Por conta dos planos para aumentar a família, Graciele explica que as preparações para o casamento dos dois receberam um adiamento.

“Desvia esse foco do casamento um pouquinho. A gente fala muito sobre isso. Ele até me cobra, falando que temos que ter essa festa para oficializar. Mas eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu me dedico para uma coisa ou outra. Porque tanto o casamento, quanto o processo de fertilização tomam muito tempo e dão trabalho”, disse a influenciadora.

“Só vou conseguir assumir essa responsabilidade de preparar um casamento quando estiver mais tranquila, com a cabeça no lugar”, completou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.