Ziraldo completa 90 anos; veja curiosidades do artista

Foto: Reprodução/Instagram

O escritor e cartunista Ziraldo completou 90 anos nesta segunda-feira (24). Criador de personagens que marcaram a infância de milhares de pessoas e eternizaram a literatura brasileira, o artista não fez aparições públicas ao longo do dia, mas foi lembrado e homenageado em todo o país, especialmente em Caratinga (MG), onde nasceu em 1932. Nesse clima de festa, o iBahia reuniu curiosidades.

Para começar, o portal ressalta os multitalentos de Ziraldo. Além de cartunista e escritor, o artista também é pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Filho mais velho de 7 irmãos, ele começou a falar entre os 3 e 4 anos, porém o gosto por desenhar surgiu aos 6. Na época, teve um dos desenhos publicado no jornal Folha de Minas.

Pioneiro, Ziraldo foi o criador da primeira revista em quadrinhos feita por apenas um autor no Brasil. Publicada primeiro em 1959 nas páginas da revista O Cruzeiro, em formato de cartuns, “A Turma do Pererê” se tornou revista em quadrinhos em 1960. Inicialmente, a obra tinha o nome de “Pererê”. Somente depois que recebeu o título atual.

Ainda no universo infantil, estão “Flicts” e ‘O Joelho Juvenal”. Fora dele, Ziraldo criou personagens para adultos com as obras “Jeremias, o Bom”, “A Supermãe” e “Mineirinho, o Comequieto”. Mas a obra mais conhecida do artista nasceu em 1980: “O Menino Maluquinho”.

Lançada no dia 24 de outubro, a obra foi adaptada para teatro, quadrinhos, ópera infantil, videogame, internet e cinema. Recentemente, virou série na Netflix – primeira série brasileira de animação. Os traços renderam ainda o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil.

Além do português, o cartunista tem também trabalhos traduzidos para diversos idiomas, como inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Atualmente, Ziraldo mora no Rio de Janeiro com a família.

