Zurich abre matrículas para programa de estágio

Em busca de novos talentos para compor seu time, a Zurich, seguradora multinacional, está com as inscrições para seu programa de estágio abertas. Ao todo, serão oferecidas 15 vagas para estudantes do ensino superior, com foco maior na contratação de pessoas pretas. Segundo a empresa, a iniciativa está em linha com sua sólida governança de Diversidade, Equidade & Inclusão, que busca promover a diversidade no ambiente de trabalho e investir no desenvolvimento de talentos.

O estágio tem início em janeiro de 2023 n

Podem se candidatar estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Ciências Atuariais, Direito, Estatística, Tecnologia da Informação e Engenharia, com formação prevista entre julho e dezembro de 2024. O modelo de trabalho é híbrido, com dois dias no escritório, de modo que é essencial que os interessados tenham, também, disponibilidade e/ou fácil acesso a matriz da companhia em São Paulo.

, As inscrições ficarão abertas até o dia 23 de outubro.

A empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado, mas os aprovados no processo seletivo terão direito, também, a uma série de benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, vale refeição, acesso à UniZurich (Universidade Corporativa), parceria com o Gympass, horário flexível, day off de aniversário, entre outros.

Durante o programa, os estagiários contarão com uma trilha de desenvolvimento completa, que inclui Job Rotation na Diretoria, imersão Unidades Comerciais Zurich e na área de Atendimento Call Center, formação em Gestão de Projetos e acompanhamento de tutor, sponsor e área de Pessoas & Cultura. Além disso, eles poderão participar de capacitações e treinamentos via Universidade Corporativa e desenvolverão um Business Case (projeto).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis no programa e participar do processo seletivo deverão acessar o site https://ciadeestagios.com.br/vagas/zurich e cadastrar o currículo. As inscrições ficarão abertas até o dia 23 de outubro e a seleçãos será dividida em etapas, que incluem testes online, entrevistas com a Companhia de Estágios e painel de negócios e entrevistas finais.