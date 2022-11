1 ano após morte, Marília Mendonça é artista mais ouvida do Brasil

Foto: Divulgação

Exatamente um ano após a morte de Marília Mendonça, a voz da sertaneja segue ecoando nos quatro cantos do Brasil e ao redor do mundo como uma forma de eternizar a arte de uma das maiores artistas do gênero.

A tragédia que tirou a vida da cantora e de outras quatro vítimas no dia 5 de novembro de 2021, em Caratinga (MG), não calou a voz de Marília, que permanece como a artista mais ouvida do Brasil no Spotify.

Ao longo dos 365 dias que sucederam a morte de Marília, os números da sertaneja continuaram em uma crescente, como se a artista não tivesse falecido na queda do avião. Na mesma plataforma em que Marília foi eleita a artista mais ouvida do país, a cantora alcançou uma marca inédita em julho deste ano, a de 8 bilhões de streams.

Seu CD ‘Todos os Cantos’, considerado um dos projetos audiovisuais mais revolucionários no país, é o álbum nacional mais ouvido da história do Spotify.

Primeiro projeto póstumo

O primeiro projeto póstumo de Marília Mendonça, o EP ‘Decretos Reais’, alçou a artista ao posto da 28ª artista mais escutada do Spotify Global. No Brasil, o trabalho foi escutado mais de 500 mil vezes somente na primeira hora de lançamento.

A regravação de Marília Mendonça para a música ‘Te Amo Demais’, de Leonardo, estreou em 1º lugar das músicas mais escutadas do Spotify Brasil e conseguiu ficar em 72º lugar no ranking mundial.

Números no YouTube

O domínio da cantora se estende para outras plataformas. No YouTube, por exemplo, em 2022, a cantora liderou a parada semanal de artistas mais tocados do Brasil no YouTube em 42 semanas.

No YouTube, Marília também se tornou a artista feminina que tem mais vídeos com a marca acima de 100 milhões de visualizações. O canal da sertaneja atingiu a marca pela 58ª vez com o clipe da música ‘Não Casa Não’.

O vídeo com o maior número é a música que tornou Marília Mendonça o fenômeno que ela continua sendo até hoje, ‘Infiel’, com 567 milhões de views.

Dados do Ecad

Um levantameto divulgado pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), indica que a cantora tem 335 obras musicais e 444 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad, um dos maiores da América Latina.

Das canções compostas pela artista, as mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil são ‘Até você voltar’, ‘Calma’ e ‘Infiel’. A primeira faixa foi gravada pela dupla Henrique & Juliano, formada por dois grandes amigos da sertaneja.

Já entre as músicas mais regravadas de autoria de Marília e três canções empataram em primeiro lugar, com 19 gravações cada: ‘Calma’, ‘O que falta em você sou eu’ e ‘Infiel’.

Nos últimos 10 anos, a artista recebeu mais de 80% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de Rádio, Shows, Streaming de música e Casa de Festa e Diversão.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.