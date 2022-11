O Minecraft se espalhou pelo mundo, deixando sua marca na mente dos usuários ao longo dos anos. Eles implementam continuamente novos recursos com atualizações para manter os jogadores envolvidos.

Mas, tecnicismos vêm com erros e bugs, e o Minecraft não é exceção, pois a edição Minecraft Java mostra muitos erros e o “código de saída:1” é o mais comum.

Se você também enfrentar o mesmo erro de código de saída 1 do Minecraft, continue lendo este guia para corrigir esse erro facilmente.

Corrigir o código de saída: 1 erro de falha no Minecraft Java Edition

O erro ocorre principalmente devido a alguns problemas na configuração do Java, mas também pode haver muitos outros motivos.

É impossível marcar uma solução para resolver o problema do código de saída 1 do Minecraft, então compartilhei 6 correções abaixo. Se você experimentar cada um, certamente eliminará o problema.

Correção 1: configurar a variável de caminho executável Java

O Minecraft foi criado com Java e você deve instalar o Java em seu computador para executá-lo corretamente. Se já estiver instalado, mas ainda estiver recebendo o erro, você deve garantir que o caminho do Java esteja correto.

Então, para fazer isso facilmente, compartilhei as etapas abaixo e sugiro que você as siga passo a passo, pois o nome do caminho é sensível.

Abra o local do arquivo onde o Java JDK está instalado; ele é instalado em C Drive > Arquivos de Programas por padrão.

Agora copie o caminho do arquivo que você encontra na parte superior.

Em seguida, clique com o botão direito do mouse em Este PC à sua esquerda e selecione Propriedades .

Clique em Configurações avançadas do sistema à esquerda.

Agora clique em Variável de ambiente .

Em seguida, clique em Novo .

Digite o nome da variável como “ JAVA_HOME, ” e no valor Variável, cole o caminho do arquivo e clique em OK .

Sob as variáveis ​​do sistema, encontre a variável de caminho e clique em Editar .

Você verá o valor lá; adicionar “ ;%JAVA_HOME%\bin ” e clique em OK.

Correção 2: reinstale o Java

Se a alteração na variável de caminho Java não funcionou para você, pode haver a possibilidade de que seus arquivos Java estejam corrompidos. Nesse caso, isso afetará o funcionamento correto do Minecraft e causará o erro.

Portanto, é melhor desinstalar o Java e reinstalá-lo em seu computador e, para isso, siga estas etapas:

Na barra de pesquisa do Windows, digite Painel de controle e clique no resultado.

Em seguida, clique em Programas .

Agora clique em Programas e características .

Você verá todos os programas instalados em seu computador; localize Java lá.

Clique em seu nome e depois Desinstalar .

Em seguida, acesse o site do Java e baixe a versão mais recente em seu computador. https://www.java.com/download/ie_manual.jsp

Correção 3: remover mods

Os mods são criados por usuários de terceiros e podem conter alguns bugs que impedem o funcionamento do Minecraft e mostram alguns erros.

O Minecraft lança atualizações regularmente e, se você atualizou para a versão mais recente, mas usando o mesmo mod antigo, pode ser incompatível.

Portanto, remover os mods e verificar se o erro ainda existe será melhor.

Clique com o botão direito do mouse no menu iniciar e selecione Corre .

Digitar %DADOS DO APLICATIVO% na caixa lá e clique OK .

Você verá arquivos de todos os aplicativos instalados em seu dispositivo; selecione Minecraft a partir daí.

pasta OpenLogs, e há um arquivo chamado Latest.txt dentro da pasta; abra-o para verificar se há algum problema.

Se você encontrar algum problema, vá para a pasta pai do Minecraft e abra Modificações .

Selecione o arquivo mod que está causando o problema e exclua-o.

Correção 4: altere o caminho do iniciador do Minecraft

Seu iniciador do Minecraft armazena os arquivos em seu computador e, para ajudá-lo a acessá-los facilmente, você precisa garantir o caminho correto.

Para alterar o caminho do Minecraft Launcher, siga facilmente as etapas abaixo. Mas antes de começar a seguir as etapas, feche o inicializador e saia da bandeja do sistema.

Primeiro, localize o atalho do iniciador do Minecraft e clique com o botão direito nele.

Então, ele mostrará muitas opções; Clique em Propriedades no fundo.

Na barra de menu na parte superior, clique na seção Atalho.

Em seguida, na seção Destino, você verá um caminho; digitar – workDir %ProgramData%.minecraft no final do caminho dado.

Por fim, clique em OK e abra o iniciador.

Os Drivers Gráficos são responsáveis ​​pelo que você vê no jogo, e você deve sempre certificar-se de que eles estão atualizados.

As empresas de placas gráficas lançam atualizações regularmente para melhorar seu desempenho. Se você estiver usando uma versão de driver desatualizada ao iniciar o Minecraft, poderá enfrentar um problema. Portanto, é melhor verificar a atualização dos drivers e, se houver algo novo, atualize para o mais recente.

Primeiro, clique com o botão direito do mouse no menu Iniciar.

Em seguida, selecione Gerenciador de Dispositivos das várias opções lá.

Agora, clique em Adaptadores de vídeo para expandi-lo.

Então, você verá o nome do driver gráfico lá; simplesmente clique com o botão direito nele e clique na opção Atualizar Driver.

Agora, ele lhe dará duas opções: “ Pesquise automaticamente por software de driver atualizado ” e “Procurar software de driver no meu computador; basta clicar na primeira opção e esperar que o driver seja instalado em seu computador.

Após a conclusão da instalação, reinicie o computador.

Correção 6: reinstale o Minecraft

Se alguma das soluções acima não funcionar e você não conseguir encontrar o culpado, poderá reinstalar o Minecraft. Ele excluirá todos os arquivos, incluindo os corrompidos, e depois disso, você poderá começar de novo baixando o jogo no site oficial.

Estes são os passos para fazer isso:

Clique com o botão direito do mouse no menu Iniciar para abrir várias opções.

Clique em Aplicativos e recursos ; você encontrará a opção na parte superior para ver todos os aplicativos instalados no seu computador.

Você receberá uma caixa de pesquisa; digite sua pesquisa de nome de lançador ou localize manualmente o lançador.

Clique no nome do lançador para obter o Desinstalar opção.

Por fim, clique em Desinstalar e confirme sua solicitação.

Agora, acesse o site oficial do Minecraft e baixe o jogo. https://www.minecraft.net/en-us

Conclusão

Estas foram as 6 soluções para corrigir o “Código de saída: 1” erro de travamento no Minecraft Java Edition. Agora, passe por cada um deles e verifique qual solução funciona para você. Se você ainda tiver algum problema, por favor, deixe um comentário abaixo.

