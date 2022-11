10 maneiras de corrigir o CSGO sem usar GPU ou CPU dedicada (2023)

Um videogame de tiro em primeira pessoa chamado “Counter-Strike: Ofensiva Global” (CSGO) foi desenvolvido pela Valve e pela Hidden Path Entertainment. O quarto jogo Counter-Strike da série foi lançado em 2012 para Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows e Macintosh OS. O livro tem alguns problemas, embora as críticas tenham sido extremamente positivas. Muitos relatórios afirmam que o CSGO não está usando GPU ou CPU desde a atualização mais recente.

Não importa o quão poderoso ou eficiente seja o seu sistema, um problema dessa natureza ainda pode surgir em um PC com Windows. No entanto, na maioria das vezes, assumimos que o desempenho do sistema e do jogo será afetado negativamente pelos gráficos ou pela utilização da CPU inativa ou raramente em 100%. Ele se torna um dos problemas mais comuns encontrados pelos jogadores de PC ao longo do tempo e pode ocorrer em alguns jogos específicos como resultado de configurações incorretas ou problemas no PC.

Como corrigir CSGO não usando GPU ou CPU

Além disso, devemos observar que, como esses problemas podem surgir em PCs diferentes e por vários motivos, eles não podem ser corrigidos do ponto de vista do desenvolvedor. No entanto, se você tentar qualquer uma das soluções manuais listadas abaixo, poderá resolver esse problema manualmente. Felizmente, você pode fazer algumas coisas do seu lado, como ajustar ou modificar as configurações gráficas, as configurações do jogo, corrigir os arquivos do jogo, atualizar a versão do patch do jogo e muito mais. Então vamos investigar.



Faça uso de uma placa gráfica dedicada

Além disso, verifique se o seu PC está executando o CSGO com uma placa gráfica externa ou dedicada. Sem dúvida, reduzirá progressivamente os atrasos do jogo, gaguejos e quedas de quadros. Se você não tiver certeza de quais configurações alterar, siga as instruções abaixo.

Para Nvidia:

O seguinte pode ser executado se você estiver usando uma placa de vídeo Nvidia:

Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho vazia e selecione o Painel de controle NVIDIA opção.

opção. No painel esquerdo, clique em configurações 3D e então escolha Gerenciar configuração 3D s.

e então escolha s. Selecione CS: VAI na lista suspensa no menu Configurações do programa.

na lista suspensa no menu Configurações do programa. Agora, selecione um alto desempenho processador nvidia .

. Para aplicar as alterações, salve os ajustes e reiniciar o computador.

Para AMD:

Os usuários que usam placas gráficas AMD podem fazer o seguinte:

Clique com o botão direito do mouse na tela em branco da área de trabalho e selecione AMD Configurações do Radeon no menu de contexto.

no menu de contexto. Para prosseguir, clique Sistema > Gráficos comutáveis .

> . Certifique-se de salvar suas alterações e reiniciar seu computador para que tenham efeito.

Um driver de placa gráfica desatualizado ou corrompido pode trazer vários jogos ou problemas de desempenho do sistema. É altamente recomendável que você atualize seu driver gráfico. Para fazer isso:

Para acessar o menu Quick Link, pressione Windows + X .

. Agora, clique duas vezes em Adaptadores de vídeo uma vez selecionando Gerenciador de Dispositivos da lista.

uma vez selecionando da lista. Clique com o botão direito do mouse no placa gráfica dedicada você está usando atualmente.

você está usando atualmente. Escolha Atualizar Motorista > Selecione a opção de procurar drivers automaticamente.



A versão mais recente será automaticamente baixada e instalada se estiver disponível.

Encerre todas as tarefas em segundo plano que estiverem em execução.

Segundo plano desnecessário Tarefas ou aplicativos em execução podem consumir uma quantidade significativa de recursos do sistema, como CPU ou utilização de memória, resultando em uma diminuição real no desempenho do sistema. Assim, as dificuldades do desenvolvedor, como travamento, atraso e não carregamento, ocorrem com bastante frequência. Simplesmente termine com todos os processos em segundo plano que não são necessários. Para fazer isso:

Primeiro, abra o Gerenciador de tarefas e pressione as teclas Ctrl, Shift e Esc .

e pressione as teclas . Agora, clique no guia Processos, e, em seguida, clique em Selecionar para selecionar os processos que estão consumindo muitos recursos do sistema e sendo executados em segundo plano.

e, em seguida, clique em Selecionar para selecionar os processos que estão consumindo muitos recursos do sistema e sendo executados em segundo plano. Para finalizar cada um individualmente, clique em “ Finalizar tarefa.”

Reiniciar seu sistema depois de terminar.

Modifique o plano de energia

Como o sistema operacional Windows emprega essencialmente o plano de energia balanceado por padrão, também é altamente recomendável alterar o plano de energia no computador. No entanto, diminui o desempenho, o que pode ser melhorado alterando o plano de energia. Lembre-se de que o plano de desempenho pode usar mais energia. Para fazer isso:

Para abrir a caixa de diálogo Executar, pressione Windows + R.

Para abrir o Painel de Controle, digite “ Painel de controle ” no campo e selecione “ OK ” do resultado da pesquisa.

” no campo e selecione “ ” do resultado da pesquisa. Agora, procure e abra Opções de energia (Energia e bateria).

(Energia e bateria). Escolher Melhor performance >Reinicie seu computador para salvar as alterações imediatamente.



5. Ajuste as configurações gráficas do jogo

Você também pode alterar as configurações gráficas do jogo para ver se o problema ainda está presente.

Abrir CS: VAI da biblioteca após iniciar o cliente Steam.

da biblioteca após iniciar o cliente Steam. Para acessar o menu Configurações no CSGO, clique no botão símbolo de engrenagem dentro do jogo.

dentro do jogo. Agora, certifique-se de escolher “ Desligue o VSync .”

.” Em seguida, escolha baixo ou médio para cada opção de Configurações avançadas.

Agora, defina o FOV e PhysX opções para baixo.

6. Verifique os arquivos do jogo no Steam.

O lançamento ou bom funcionamento do jogo pode ser prejudicado por arquivos de jogo corrompidos ou ausentes. No entanto, certifique-se de verificar os arquivos do jogo e corrigi-los por meio do cliente Steam fazendo o seguinte:

Faça login na conta iniciando o Cliente Steam em um PC e indo para a biblioteca.

em um PC e indo para a biblioteca. No painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse no CS: VAI jogos.

jogos. Selecione Propriedades > Ficheiros locais no menu suspenso.

> no menu suspenso. em seguida, selecione os arquivos do jogo ‘” Verificar Integridade” botão.



botão. Aguarde a conclusão do processo e, em seguida, desligue o cliente Steam.

Por fim, para aplicar as alterações, reinicie o computador.

Mesmo uma versão de patch de jogo desatualizada pode fazer com que o dispositivo de jogo trave, fique lento, engasgue, faça com que o CSGO não use problemas de GPU ou CPU e muito mais. Recomenda-se verificar ocasionalmente as atualizações do jogo e instalá-las assim que estiverem disponíveis. Para realizar o mesmo, basta seguir as orientações abaixo.

Abra o Cliente Steam em seguida, selecione Biblioteca .

em seguida, selecione . Na lista de jogos instalados no painel esquerdo, selecione CS: VAI .

. O cliente agora procurará automaticamente quaisquer atualizações disponíveis.

Você notará uma opção de atualização, se houver uma disponível; simplesmente clique nele.

nele. Aguarde até que a atualização do jogo seja concluída, o que deve levar alguns minutos. (Isso depende do espaço de armazenamento disponível e da conectividade com a Internet.)

Depois de terminar, certifique-se de desligar o cliente Steam.

Por fim, reinicie o computador para fazer as alterações antes de iniciar o jogo CS:GO uma vez mais.

8. Desligue o Shader Cache para CSGO

Se você estiver usando uma placa gráfica Nvidia GTX ou RTX externa, parece que a opção Shader Cache para CSGO é ativada automaticamente no Painel de controle da Nvidia. Portanto, é recomendável desativar manualmente o cache do sombreador do jogo usando as instruções abaixo.

Clique com o botão direito do mouse na tela vazia da área de trabalho e selecione Painel de controle NVIDIA .

. No painel esquerdo, clique em configurações 3D e então escolha Gerenciar configurações 3D .

e então escolha . Selecione CS: VAI na lista suspensa no menu Configurações do programa.

na lista suspensa no menu Configurações do programa. Certifique-se de que o cache do sombreador esteja desativado antes de salvar suas alterações.

9. Tente desativar os aplicativos de sobreposição

Alguns aplicativos ocasionalmente têm software de sobreposição extra que ajuda muito streamers e gamers. No entanto, com o tempo, esses programas de sobreposição podem interferir na capacidade do jogo de funcionar corretamente, o que pode resultar em vários problemas, como queda de FPS, problemas de tela preta, atrasos, falhas, etc. Antes de iniciar o jogo novamente, você deve tentar desligar manualmente o aplicativos de sobreposição para ver se o problema de travamento foi resolvido. Para fazer isso:

Desative a sobreposição de discórdia:

Comece o aplicativo discórdia . Na parte inferior, clique no ícone de engrenagem .

. Na parte inferior, clique no . Em “Configurações do aplicativo”, escolha “ Sobreposição .” Ative a opção “Ativar sobreposição no jogo”.

.” Ative a opção “Ativar sobreposição no jogo”. Selecione CS: VAI clicando na guia Jogos.

clicando na guia Jogos. Por fim, desative a alternância para a sobreposição do jogo.

Para aplicar as alterações, certifique-se de reiniciar seu computador.

Desligue a barra de jogos do Xbox:

Para abrir as configurações do Windows, pressione Windows + I.

Para desligar o jogo, selecione Jogos > Barra de jogos. Use a opção Game Bar para capturar capturas de tela, clipes de jogos e transmissões.

Desative a sobreposição da Nvidia GeForce Experience:

Abra a página Configurações no Aplicativo Nvidia GeForce Experience .

. Desabilite o sobreposição no jogo opção selecionando a guia Geral.

opção selecionando a guia Geral. Por fim, para aplicar as alterações, reinicie o computador e reinicie o jogo.

Outros programas de sobreposição como MSI Afterburner, Rivatuner, software RGB, etc. também podem ser prejudiciais a você. Você também precisa desligá-los.

Reinstale o CSGO

Se nenhuma das soluções acima funcionou para você, considere reinstalar o jogo CSGO em seu computador para ver se ele resolve o problema de atraso ou queda de FPS causado por não utilizar uma GPU (placa gráfica) dedicada.



No seu PC, abra o Cliente Steam .

. Clique com o botão direito em CSGO indo para a Biblioteca.

indo para a Biblioteca. Clique Desinstalar . Para confirmar, pressione Excluir .



. Para confirmar, pressione . Aguarde até que a desinstalação seja concluída> Saída o cliente Steam.

o cliente Steam. Para encontrar o local, abra o File Explorer e cole C: Arquivos de programas (x86)Steam\steamapps\common na barra de endereço. Então aperte Digitar .

na barra de endereço. Então aperte . Faça uma exclusão completa da pasta CS: GO lá.

Aplicar ajustes por reiniciando computador, vá ao Steam e reinstale o CS:GO. Embora possa levar algum tempo, você deve tentar.

Conclusão

É isso, pessoal. Concluímos nosso tutorial dessa maneira, para que você saiba. Aproveite ao máximo, em vez de se preocupar com corrigindo o CSGO sem usar a GPU ou CPU dedicada. Esperamos sinceramente que este guia tenha sido útil para você. Você pode deixar um comentário abaixo com mais perguntas.

