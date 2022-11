10 melhores ícones de mensagens estéticas para iPhone para iOS 15 e iOS 16

O iOS 16 trouxe mais recursos de personalização para os iPhones. Com o iOS 16, você pode deixar seu iPhone mais estético definindo ícones personalizados. Você pode baixar os pacotes de ícones e instalá-los em seu telefone. Se você deseja personalizar seus ícones de mensagem, pode instalar pacotes de ícones em seu dispositivo. Você não pode baixar o ícone individual da mensagem, mas o pacote de ícones completo.

Existem vários pacotes de ícones que você encontrará online com a estética do ícone de mensagens. Se você está procurando uma estética de ícone de mensagens, este artigo irá ajudá-lo com isso. Neste artigo, listaremos algumas das melhores estéticas de ícone de mensagem para iOS 15 e iOS 16 que você pode escolher.

Ícones de aplicativos iOS 16 em preto e branco

Se você está procurando um pacote de ícones com ícones em preto e branco, pode optar por este pacote de ícones. Isso definirá ícones em preto e branco no seu iPhone que são minimalistas e estéticos. Se você deseja configurar seu telefone para um tema em preto e branco, vai adorar este pacote de ícones.

Ícones de aplicativos iOS 16 em preto e branco – Link

Ícones de aplicativos transparentes

Se você deseja ícones transparentes, pode optar por este pacote de ícones. Este é, novamente, um pacote de ícones minimalista com ícones estéticos. Este é um dos melhores pacotes de ícones que você pode escolher se quiser definir um papel de parede simples sem textura. Os ícones correspondem à cor do papel de parede que você selecionou e você pode personalizá-los conforme sua preferência.

Ícones de aplicativos transparentes- Link

Ícone de aplicativo de gradiente simples

Se você deseja manter a estética do seu telefone, mas deseja um toque de cores, pode usar este pacote de ícones. Isso funciona bem para fundo escuro.

Ícone de aplicativo de gradiente simples – Link

Ícone de aplicativo com tema de jogos

Se você gosta de jogos, pode optar pelo pacote de ícones de aplicativos com tema de jogos. Existem três pacotes de ícones que serão listados aqui – Among Us, Pokemon e Animal Crossing. Se você já jogou esses jogos e adora o tema deles, pode optar por esses pacotes de ícones de aplicativos de temas de jogos.

Pastel Aesthetic ícones de aplicativos para iOS

Outro ótimo pacote de ícones que você pode escolher é o pacote de ícones Pastel Aesthetic. Os ícones têm um tema de cores minimalista, como o da cor pastel. Isso se adapta à personalização do seu telefone se você estiver usando papel de parede claro, como cores pastel.

Pastel Aesthetic App Icon Multipack- Link

Ícones de aplicativos neon

Se você deseja escolher um pacote de ícones que se adapte à vibração sombria do seu plano de fundo, pode optar por este pacote de ícones. O pacote de ícones possui ícones para temas coloridos e escuros.

Ícones de aplicativos desenhados à mão e ilustrados

Se você está procurando um pacote de ícones com um tema colorido e divertido, pode optar por este pacote de ícones. Este pacote de ícones tem vários temas, incluindo rosa pastel, amarelo, azul bebê, pêssego, roxo e tema de outono.

Conjuntos de ícones de aplicativos em pastel ilustrados à mão – Link

Ícones de aplicativos de tema Doodle desenhados à mão – Link

Ícones de aplicativos estéticos retrô

Se você deseja ícones com aparência antiga, pode optar pelo pacote Retro Aesthetic App Icons. Isso inclui vários ícones de aplicativos de estilo retrô, juntamente com um tema Indie, tema Pastel Gradient e outros.

Pastel Gradient Retro App Icons- Link

Ícones de aplicativos retrô indie- Link

Pacote de ícones de aplicativos de telefone retrô dos anos 70 – Link

Pacote de ícones de aplicativos Groovy dos anos 70 – Link

Ícones de aplicativos Galaxy Aesthetic

Se você está ansioso para converter seu dispositivo iOS para o Galaxy Theme, use este Galaxy Aesthetic App Icons. Você obterá ícones que lembram o tema do espaço.

Conjunto de Ícones Bonitos do Aplicativo Galaxy- Link

Ícones, widgets e papéis de parede de aplicativos do universo roxo – Link

Pacote de ícones e widgets de aplicativos de astrologia – Link

Ícones de aplicativos temáticos de Stranger Things

Você é fã de Stranger Things? Este é o pacote de ícones com o tema Stranger Things. Este pacote de ícones dá à sua tela inicial uma aparência assustadora.

Ícones de aplicativos temáticos de Stranger Things – Link

Palavras Finais

Estes foram alguns dos melhores pacotes de ícones com mensagens e estética de ícones que você pode escolher. Você pode baixar qualquer um desses pacotes de ícones para obter a aparência estética do ícone de mensagem no iOS 15 e no iOS 16.

LEIA TAMBÉM: