12 maneiras de corrigir o controle universal que não funciona entre Mac, iPad

O Controle Universal na Apple permite que você controle seus dispositivos Apple por meio de um mouse e teclado. Por exemplo, você pode conectar seu iPad e Mac e usar o Controle Universal; depois de fazer isso, você também poderá usar o mouse e o teclado do seu Mac no seu iPad. Ele permite que você controle dispositivos através do mouse e teclado e compartilhe arquivos com facilidade de arrastar e soltar. Este é um novo recurso que a Apple introduziu em 2021.

Este é um recurso útil para muitos, pois permite conectividade perfeita entre seus dispositivos Apple. No entanto, muitos usuários relataram problemas com o Universal Control, afirmando que esse recurso não está funcionando entre o iPad e o Mac. Existem vários motivos por trás desse problema, como dispositivos incompatíveis, sistema operacional desatualizado, dispositivos que não possuem ID da Apple e outros.

Corrigir o controle universal que não funciona entre o Mac e o iPad

Este artigo discutirá como você pode corrigir o Universal Control que não funciona entre o Mac e o iPad.

Certifique-se de ter dispositivos compatíveis

Seu dispositivo deve ser compatível com o controle Universal. Esse recurso não está disponível em todos os dispositivos Mac e iPads. Abaixo está uma lista de todos os Macs que suportam Universal Control-

Estúdio Mac

iMac Pro- Todos os modelos

Mac Mini- Model, lançado em 2018 ou posterior

iMac- lançado em 2017 ou modelo posterior

MacBook- lançado em 2016 ou posterior

MacBook Pro – lançado em 2016 ou posterior

MacBook Air-Modelo, lançado em 2018 ou posterior.

Abaixo está uma lista de todos os iPads que suportam Universal Control-

iPad – 6ª geração ou superior

iPad Air – 3ª geração ou superior

iPad Pro- Todos os modelos

iPad Mini – 5ª geração ou posterior

Você precisa ter o iPadOS 15.0 e o MacOS 12.3 para usar o Controle Universal. Você terá que atualizar seu dispositivo se estiver executando a versão inferior abaixo.

Para atualizar seu iPadOS para a versão mais recente, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu iPad.

Aqui, toque em Em geral e depois Atualização de software.

Se houver atualizações disponíveis, toque em Baixar e instalar para instalar a atualização.

Para atualizar seu macOS para a versão mais recente, siga as etapas abaixo-

Abrir Menu Maçã e depois clique em Preferências do Sistema.

Aqui, clique no Atualização de software opção.

Se a atualização do software estiver disponível, clique em Atualizar agora ou Atualize agora para atualizar seu sistema para a versão mais recente.

Ativar controle universal

O Universal padrão está ativado em seus dispositivos, mas se você o desativou, esse recurso não funcionará. Não se preocupe, você pode ativar facilmente o Controle Universal no seu Mac e no seu iPad.

No Mac

Para ativar o Controle Universal no Mac, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Maçã e depois clique em Preferências do Sistema.

Aqui, clique em Exibição e depois Controle Universal.

Agora, marque a caixa de seleção para Permita que seu cursor e teclado se movam entre qualquer Mac ou iPad próximo.

Agora, clique em Feito.

Isso ativará o Controle Universal no Mac.

No iPad

Para ativar o Controle Universal no iPad, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu iPad.

Aqui, toque em Em geral e depois Airplay e transferência .

Agora, ative a alternância para Não interferir e Cursor e teclado.

Feito isso, verifique se o Controle Universal está funcionando ou não.

Reinicie seus dispositivos

Se você estiver enfrentando problemas com o Universal Control, mesmo que seus dispositivos o suportem e o recurso esteja ativado, pode ser um bug que está causando o problema. Você pode tentar reiniciar o iPad e o Mac se o Universal Control não estiver funcionando. Após reiniciar seu dispositivo, tente usar o controle universal; você não deve mais enfrentar problemas com ele.

Faça login com o mesmo ID no iPad e no Mac

Para usar o Controle Universal, você deve estar conectado com o mesmo ID no iPad e no Mac. Você deve garantir que está usando o mesmo ID em ambos os dispositivos, caso contrário, esse recurso não funcionará corretamente. No entanto, se você tiver o mesmo ID nos dois dispositivos, poderá passar para a próxima etapa deste artigo.

Ative o Bluetooth e o Wi-Fi em ambos os dispositivos

Bluetooth e Wi-Fi devem estar ativados em ambos os dispositivos para usar o Controle Universal. Você deve garantir que o Bluetooth e o Wi-Fi estejam ativados no seu iPad e Mac. Bluetooth e Wi-Fi são necessários para que o Universal Control funcione. Se estiverem desativados, esse recurso não funcionará; você deve ativá-los para usar o Controle Universal.

Mantenha o iPad e o Mac próximos um do outro

Para que o Controle Universal funcione, seu Mac e iPad devem estar próximos. Se você manteve seus dispositivos longe, esse recurso não funcionará. Se você os tiver juntos, mas o Universal Control ainda não estiver funcionando, vá para a próxima etapa de solução de problemas para corrigir esse problema.

Forçar o fechamento do controle universal no Mac

Se o Controle Universal não estiver funcionando, sugerimos que você force o fechamento do Controle Universal no Mac e use-o novamente. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abrir Pesquisa mais procuradas no seu PC e procure Monitor de Atividade. A partir daqui, abra Monitor de atividade no seu Mac.

Agora, clique no CPU aba.

Aqui, procure Controle Universal e clique nele.

Agora, clique no Desistir ou Forçar Encerrar botão.

Uma vez feito isso, tente usar o Controle Universal novamente.

Palavras finais

Se O Controle Universal não está funcionando no Mac e iPad, este artigo irá ajudá-lo a corrigi-lo. Discutimos várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir problemas com o Controle Universal em seus dispositivos Apple. Se você ainda enfrentar o mesmo problema depois de tentar todas as correções acima, informe-nos na seção de comentários.

