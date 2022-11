13º salário deve injetar R$250 bilhões na economia, aponta Dieese

Foto: Agência Brasil

Com o final do ano chegando, o trabalhador brasileiro começa a pensar, e fazer planos, acerca do 13º salário. Todos os profissionais que são contratados com carteira assinada possuem direito a gratificação.

As empresas precisam pagar a primeira parcela, referente a pelo menos a metade do 13º salário, entre o primeiro dia de fevereiro e 30 de novembro, o valor geralmente é pago na data -limite.

A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro aos funcionários. Vale lembrar que no cálculo entram verbas como horas extras, comissões, adicional noturno, de periculosidade e/ou insalubridade, que o empregado pode receber ao longo do ano.

Em estudo realizado pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), foi apontado que o pagamento da gratificação pode injetar até R$250 bilhões na economia brasileira, ou seja, cerca de 2,6% do PIB (Produto Interno Bruto).

Foto: Reprodução / Agência Brasil

Para o cálculo da pesquisa, não foi levado em conta autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho, por conta da indisponibilidade de dados acerca dessas categorias.

Cerca de 85,5 milhões de brasileiros devem receber o benefício em 2022, 61% desse número, cerca de 52 milhões, são trabalhadores do mercado formal, que possuem carteira assinada.

Os aposentados e pensionistas do INSS somam 32 milhões, cerca de 20,3% do total de beneficiados. Fora dessa categoria, estão os que possuem Regime Próprio da União, que são pouco mais de 1 milhão no Brasil.

Distribuição por região e setor

O Nordeste fica em segundo lugar na lista de parcelas mais expressivas do 13º salário com 20,6%. Em primeiro lugar está a região Sudeste, com 49%, e em terceiro aparece a região Sul, com 17,2%.

O estudo ainda aponta que a maior parte da distribuição do benefício vai para o setor de serviços, que inclui administração pública, com 62,1%. Enquanto os comerciários aparecem com 18,8%, em segundo lugar e empregados da indústria em terceiro, com 16,4%.

Economia baiana

O estudo ainda aponta que a economia baiana deve receber cerca de R$10,5 bilhões. O número é 4,2% do total do Brasil e cerca de 26,8% do montante da região Nordeste. A média de valor por pessoa é de R$2.066,48.

O número de pessoas que devem receber o benefício no estado é de 4,7 milhões, ou seja, 5,4% do total no país e 26,8% em relação ao Nordeste.

Entre os segmentos no estado, empregados formalizados somam 64,2%, cerca de R$6,7 bilhões, beneficiários do INSS aparecem com 35,8%, cerca de R$3,8 bilhões.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.