13º SALÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL está CONFIRMADO para 2023?

Jair Bolsonaro durante sua campanha eleitoral prometeu que pagaria um 13º salário às mães solteiras beneficiárias do Auxílio Brasil. Como não foi reeleito, muitos têm dúvidas quanto a validade do salário extra em 2023.

Durante a sua campanha eleitoral, Jair Bolsonaro prometeu uma série de medidas, inclusive relacionadas ao Auxílio Brasil. Dentre elas está o pagamento de um 13º salário para as mães solteiras beneficiárias do programa social a partir de 2023.

No entanto, como não foi reeleito, o futuro do salário extra do Auxilio Brasil é incerto. Até o momento, Luiz Inácio Lula da Silva (presidente eleito), não se manifestou quanto as promessas do seu então opositor relacionadas ao programa social.

Caso vencesse essas eleições, Bolsonaro teria que apresentar um projeto de lei para ser aprovado no Congresso Nacional. Em março deste ano, o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) apresentou uma proposta nesse sentido, mas não avançou.

Qual é o público alvo do Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil contempla cidadãos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que se encaixam nos seguintes requisitos:

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105; ou

Famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 a R$ 210, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos.

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Por fim, se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Calendário do Auxílio Brasil em novembro

O pagamento ocorre de acordo com o dígito final o Número de Identificação Social (NIS). Veja as datas de novembro a seguir:

NIS FINAL 1 – Recebe em 17 de novembro;

NIS FINAL 2 – Recebe em 18 de novembro;

NIS FINAL 3 – Recebe em 21 de novembro;

NIS FINAL 4 – Recebe em 22 de novembro;

NIS FINAL 5 – Recebe em 23 de novembro;

NIS FINAL 6 – Recebe em 24 de novembro;

NIS FINAL 7 – Recebe em 25 de novembro;

NIS FINAL 8 – Recebe em 28 de novembro;

NIS FINAL 9 – Recebe em 29 de novembro;

NIS FINAL 10 – Recebe em 30 de novembro.

Consulta ao benefício

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).