13º salário do INSS: Quem recebe o abono extra em novembro?

Calendário do 13º do INSS

Conforme o calendário tradicional do mês de novembro, o repasse do 13º salário do INSS em cota única ocorrerá nas seguintes datas:

Para quem recebe um salário mínimo

24 de novembro: número com final 1;

25 de novembro: número com final 2;

28 de novembro: número com final 3;

29 de novembro: número com final 4;

30 de novembro: número com final 5;

01 de dezembro: número com final 6;

02 de dezembro: número com final 7;

05 de dezembro: número com final 8;

06 de dezembro: número com final 9;

07 de dezembro: número com final 0;

Para quem ganha mais que o piso nacional

01 de dezembro: número com final 1 ou 6;

02 de dezembro: número com final 2 ou 7;

05 de dezembro: número com final 3 ou 8;

06 de dezembro: número com final 4 ou 9;

07 de dezembro: número com final 5 ou 0.

Lembrando que no próximo ano os segurados da autarquia poderão contar com um 13º salário maior, conforme a promessa do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o novo chefe do Executivo, o salário mínimo de 2023 receberá ganhos reais.

Todavia, para isso, é necessário que o novo valor do piso nacional conste no Orçamento para 2023. Porém, o texto precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional. Essa é a única forma de o salário mínimo ser reajustado não só para o INSS, mas para os trabalhadores em geral.