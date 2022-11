2° dia de provas acontece neste domingo com questões de ciências da natureza e matemática

Foto: Divulgação

Acontece neste domingo (20), o segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza, que engloba química, física e biologia em 90 questões objetivas durante 5h de duração. Na Bahia, no primeiro dia de prova compareceram cerca de 191.625 candidatos.

As provas serão aplicadas tanto para os candidatos inscritos na versão impressa quanto na versão digital do exame, sendo as questões de ambas as provas iguais nas duas modalidades.

Para fazer o exame, o estudante precisa apresentar o documento de identidade. Serão aceitas carteira de identidade, passaporte, carteira de motorista e carteira de trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997. Também serão aceitos e-Título, CNH digital e RG digital. Não serão aceitos prints, apenas apresentação nos aplicativos oficiais.

Além disso, para fazer a prova o estudante deve ter uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Já para o Enem digital, as respostas são dadas pelo computador, mas os alunos receber uma folha de rascunho para cálculos. Saiba tudo sobre o exame digital aqui.

No primeiro dia de provas, 13 de novembro, os candidatos responderam questões de linguagens, ciências humanas e redação, que neste ano teve como tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

O Enem impresso é realizado em aproximadamente 11 mil locais em 1.747 municípios.

Que horas fecham os portões e que horas começam as provas?

Embora o Enem esteja sendo dividido em dois finais de semana, os exames começarão no mesmo no mesmo horário em ambos os dias de prova e seguindo o horário de Brasília. Tanto no dia 13 quanto 20 de novembro as provas serão iniciadas na mesma hora, assim como a abertura dos portões e encerramento do exame.

Os portões serão abertos às 12h, com fechamento às 13h. O exame será iniciado às 13h20, com término âs 19h no primeiro dia de provas e às 18h30 no segundo dia.

Os alunos quem estiverem em fuso-horário diferente deverão começar o Enem com base no horário de Brasíla.

O que pode e o que não pode

No dia das provas é obrigatório levar:

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Documento de identificação válido, físico ou digital;

Máscaras de proteção contra a Covid-19, exceto nos estados ou municípios onde o uso da máscara em local fechado esteja liberado por descreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar

Aconselhável

Cartão de Confirmação de Inscrição

Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar presença no exame)

O que não pode levar?

Alguns itens não podem ser utilizados durante a realização da prova do Enem. Por causa disso, antes do exame começar, os estudantes recebem um porta-objetos para colocar os itens proibidos, que devem ser deixados debaixo da carteira.

Alguns já são conhecidos, como eletrônicos desligados. Confira outros objetos que devem ser guardados:

Declaração de Comparecimento impressa

Óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos

Livros, manuais, impressos, anotações

Protetor articular

Relógio de qualquer tipo

Dispositivos eletrônicos, como celulares,tablets, wearable tech, calculadoras, agendas eletrônicas, ipods, gravadores, pen drive, mp3 ou similar

Alarmes, chaves com alarme ou qualquer outro componente eletrônico

Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova

Também é proibido porta bebidas alcoólicas e usar cigarros eletrônicos.

Quando sai o resultado?

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgadas no Portal do Inep até o terceiro dia útil após o último dia da aplicação, 20 de novembro. As notas individuais serão divulgadas posteriormente na página do participante. Para acessar, é preciso utilizar os dados de inscrição. O Inep ainda não divulgou a data.

Precisa usar máscara?

A máscara de proteção não será exigida nos estados ou municípios onde o uso em local fechado esteja libertado por decreto. Nos lugares onde a utilização ainda for obrigatória, o Inep recomenda que o participante leve máscaras descartáveis.

“O participante pode levar um frasco de álcool líquido ou em gel, apesar de o produto disponibilizado em todas as salas. Também é permitido usar luvas transparentes ou semitransparentes durante a realização das provas. Todos esses equipamentos e itens de higiene próprios serão vistoriados”, informa Inep.

Em caso de sintomas equivalentes à Covid-19, na semana anterior ou na véspera da aplicação, a orientação do Inep é para que o inscrito não compareça ao local de provas e solicite a replicação na página do participante.

É necessário anexar um documento comprobatória da condição, para o que o pedido seja analisado pelo Inep. O órgão divulgará a data da reaplicação, caso seja aprovada.

