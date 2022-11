2ª fase do Acelera Salvador oferece curso gratuito para empreendedores

Foto: Nappy

O projeto Acelera Salvador, voltado para empreendedores e autônomos da capital baiana, abre 600 novas vagas para o curso gratuito 100% através do WhatsApp com conteúdos voltados para gestão financeira, vendas no digital e planejamento.

A ação, resultado da parceria entre a Prefeitura de Salvador e a Wakanda Educação Empreendedora através do programa Empreenda Salvador, chega a sua segunda fase após o sucesso da primeira etapa com 800 pessoas inscritas.

Entre os benefícios para os empreendedores estão possibilidade de acesso a crédito para ampliar o seu negócio e participação na plataforma de mapeamento dos empreendedores de Salvador.

As inscrições para o programa podem ser feitas acessando o site do programa clicando neste link. As vagas são limitadas e, ao todo, serão 8 turmas formadas até março de 2023.

