2ª fase do sistema Valores a Receber contará com novidades

O Banco Central (BC) criou o Sistema de Valores a Receber (SVR) para que os brasileiros pudessem verificar se há dinheiro esquecido para receber de bancos ou de instituições financeiras. A primeira etapa da iniciativa ocorreu no primeiro trimestre deste ano, contudo, os cidadãos ainda aguardam a segunda fase.

Novidades da 2ª fase dos valores a receber

O sistema vai contar com novas informações repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o Sistema, uma vez que pode haver uma nova quantia disponível.

Como mencionado, novas fontes de recursos serão incluídas na próxima etapa, sendo elas de:

Tarifas que foram cobradas de forma indevida, não previstas em Termos de Compromisso assinados o BC;

Parcelas ou obrigações relativas às operações de crédito que passaram por cobrança de forma indevida;

Fundo Garantidor de Créditos (FGC);

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga que acabaram sendo encerradas ainda com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível;

Entidades que estejam em liquidação extrajudicial;

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).

Além disso, a segunda fase contará com algumas mudanças após conclusão da primeira fase. Uma delas é que não será necessário realizar o agendamento. Dessa forma, o cidadão poderá solicitar o saque do dinheiro no momento da primeira consulta.

Quando vai começar a nova etapa? Até o momento, o sistema segue apresentando a seguinte mensagem: “temporariamente suspensa para aprimoramento”. A segunda etapa das consultas que estava prevista para ser iniciada no dia 02 de maio foi suspensa por tempo indeterminado devido a greve dos servidores do BC. Contudo, a paralização foi encerrada há alguns meses, mas as consultas ainda não foram disponibilizadas pelo banco. Contudo, quando o sistema voltar ao ar, considerando que mais nenhuma alteração seja realizada, veja como sacar os valores esquecidos caso tenha. Confira o passo a passo: Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e efetue o login; Após isso, realize as consultas dos valores a receber; a instituição que deve devolver o valor; a origem do dinheiro esquecido; Clique na opção “Solicitar por aqui”, para receber via Pix, ou na opção “Solicitar via instituição” para entrar em contato e combinar qual será a instituição de sua escolha. De acordo com o BC, a equipe já está trabalhando nas atualizações para a abertura da nova etapa. A previsão é de que datas sejam divulgadas em breve.