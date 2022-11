O corrompimento de fotos digitais é uma das situações mais desagradáveis que uma pessoa pode enfrentar ao usar o computador. Especialmente porque em muitos casos essa situação não pode ser evitada, acontecendo sem o controle, interferência ou “culpa” do usuário.

Existem diferentes maneiras de uma foto ser corrompida, mas em todos os casos o resultado é o mesmo: por algum motivo, o arquivo não pode mais ser acessado; ou, quando o acesso é possível, a imagem não aparece corretamente. Basicamente, a foto acaba sendo perdida.

Felizmente, assim como outros problemas, existem soluções! Para o caso de fotos corrompidas, o que nós buscamos é a recuperação. Nesse texto eu vou falar de uma das melhores alternativas, um programa para computadores de uso fácil e completamente seguro.

O que é o Wondershare Repairit?

O Wondershare Repairit é um programa que surge para resolver o problema proposto no início do texto. Ele está disponível para computadores que utilizam os sistemas operacionais Windows e MacOS e permite que diferentes tipos de mídias e arquivos sejam recuperados.

Entre suas ferramentas estão o reparo de vídeos, fotos, áudio e dezenas de outros tipos de arquivos. Isso é possível mesmo nos casos em que os dados estão corrompidos e a leitura da mídia parece impossível. O programa é pago, mas é possível testá-lo gratuitamente.

3 benefícios do Repairit

Programas para recuperação de fotos corrompidas existem aos montes na internet, com diferentes níveis de eficácia e segurança para o usuário. Na maioria dos casos, eles oferecem soluções rasas e incompatíveis com danos mais profundos, o que não é o caso do Repairit.

Abaixo estão 3 benefícios do uso do Wondershare Repairit!

1 – Repara caixa cinza em fotos

Mais do que um programa para recuperação de arquivos corrompidos, o Wondershare Repairit oferece ferramentas de reparo de foto profissional e isso é importante porque nem sempre recuperar uma foto é o suficiente para que ela esteja “usável” e possa ser visualizada.

Esse é o caso daquelas fotografias que apresentam uma caixa cinza. Essa situação é o resultado de dados inacessíveis, o que não permite que o arquivo seja mostrado corretamente em sua totalidade. Para esse e outros problemas com dados, o Repairit tem a solução!

2 – Funciona em qualquer dispositivo

Na apresentação do programa eu mencionei que ele está disponível para computadores com os sistemas operacionais Windows e MacOS, mas a sua utilidade vai além. É possível também recuperar fotos e outros arquivos corrompidos de dispositivos móveis e smartphones.

Para utilizar essa segunda função, tudo o que é necessário é que o usuário conecte o celular ao computador e faça a transferência dos arquivos corrompidos. Em seguida, eles podem ser visualizados e recuperados utilizando o Wondershare Repairit já instalado na máquina.

3 – É útil tanto no âmbito pessoal, quanto profissional

O corrompimento afeta arquivos sem distinção entre aqueles com valor sentimental ou profissional. É possível perder tanto fotos de viagem em família quanto trabalhos fotográficos realizados. Os danos para o usuário variam entre os prejuízos emocionais e os financeiros.

O Wondershare Repairit oferece soluções para todos os âmbitos, sendo uma ferramenta útil em diferentes contextos. Utilizando-o, é possível recuperar arquivos de computadores pessoais e aqueles de máquinas de empresas. A praticidade é exatamente a mesma!

Como usar o Repairit para recuperar fotos corrompidas?

Agora que você já sabe o que é o Wondershare Repairit e quais os benefícios que ele oferece, chegou a hora de aprender a usá-lo. Felizmente, o processo todo é bastante simples e requer somente um computador e uma conexão com a internet, para que o programa seja baixado.

O download pode ser feito no site oficial do Wondershare Repairit, de acordo com o seu sistema operacional. Assim que for concluído, o próximo passo é a instalação. Isso não demora mais do que alguns minutos, bastando seguir as instruções do próprio programa.

Caso o Repairit não abra imediatamente, você pode encontrar o ícone dele na área de trabalho. Assim que executá-lo, irá notar uma janela com quatro opções: reparo de vídeo, de foto, de arquivo e de áudio. Para o nosso caso, estamos buscando reparar fotos e você vai seguir um passo a passo simples.

Clique na opção e você verá que a mensagem na tela agora diz “adicione foto(s) e comece a reparar”, com um botão escrito “adicionar” logo abaixo. Nesse passo, você irá encontrar as fotos corrompidas que quer reparar, procurando-as entre as pastas do seu computador.

Assim que selecionar as fotos desejadas, elas serão mostradas junto de informações como dimensão e tamanho. Na parte de baixo da janela, do lado direito, você deverá clicar em “reparar”. O processo leva de alguns segundos até alguns minutos, dependendo das fotos.

Quando a reparação for finalizada, o Repairit enviará uma mensagem informando que o processo foi concluído com sucesso. E é só isso! Nenhuma etapa adicional é necessária. Assim que fechar o programa, as fotos corrompidas já terão sido recuperadas pelo programa.