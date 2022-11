3 maneiras de corrigir o erro de autenticação móvel em Overwatch 2

Overwatch 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa que acaba de ser lançado pela Blizzard Entertainment. Overwatch visa criar uma comunidade de jogador contra jogador, ao mesmo tempo em que oferece opções cooperativas permanentes. O jogo está disponível em uma variedade de plataformas, incluindo Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox X/S. Poucos usuários estão tendo problemas com o jogo, enquanto muitos usuários se divertem com ele sem nenhum problema. Eles afirmam que estão enfrentando um erro de autenticação móvel em Overwatch 2.

Esse problema nos impede de jogar a versão mais recente. Portanto, para experimentá-lo, devemos primeiro descobrir como corrigi-lo. Agora que procuramos estar atualizados sobre como corrigir o erro de autenticação móvel no Overwatch 2. Devemos seguir as instruções no conteúdo a seguir. Vamos dar uma olhada.

Qual é a causa do erro de autenticação do Overwatch 2?

A Blizzard lançou um novo protocolo de segurança que eles chamam de Defense Matrix como parte do lançamento de Overwatch 2. A Blizzard estava preocupada que a natureza free-to-play de Overwatch 2 pudesse levar a uma jogabilidade e comportamento perturbadores.

Por exemplo, existe um problema chamado “smurfing”, em que jogadores mais experientes usam uma segunda conta para competir contra adversários muito menos experientes e menos habilidosos.

A Blizzard introduziu o 2FA (autenticação de dois fatores), sem o qual os usuários não conseguiriam acessar o Overwatch 2, para evitar esse e outros comportamentos antissociais.

Mas existem algumas outras maneiras pelas quais o problema de autenticação está afetando os jogadores. Alguns foram informados de que o número do celular está conectado a outra conta Battle.net (isso é possível se o seu número tiver sido reciclado, por exemplo). Outros simplesmente não estão recebendo a mensagem de texto com o código de verificação necessário para autenticação.

Corrigir o erro de autenticação móvel do Overwatch 2

O mínimo que podemos tentar fazer é garantir que estamos inserindo os dados corretos, pois erros podem ocorrer se inserirmos um número de celular incorreto ou vincularmos nossa conta ao país errado. Evitá-lo é apropriado, pois nosso celular não pode ser vinculado a nenhuma outra conta além daquela à qual está vinculado. A Blizzard ainda não respondeu ao nosso pedido de ajuda com esse erro, e não há muitas opções que possam nos ajudar. Examinando as limitações dos termos, há pouco que podemos fazer.

Apesar de inserir nossos dados corretamente, não conseguimos autenticar nossa conta. Nesse caso, devemos entrar em contato com o Suporte da Blizzard e aguardar uma resposta. Considerando que podem estar ocupados e que a resposta pode demorar até 7 dias. Não há mais nada que possamos fazer a não ser esperar. Considerando que o serviço pode ser bloqueado, este é o melhor curso de ação, mesmo que seja demorado. O sistema pode levar mais de uma hora para responder.

Espere a Blizzard consertar

É fundamental ressaltar que não devemos tentar entrar no jogo com inúmeras tentativas de autenticação, pois isso pode gerar outros tipos de confusão para o jogo. Essa situação é causada pelo protocolo de segurança de defesa conhecido como matriz. Seu objetivo é evitar o comportamento perturbador do jogo. Com o protocolo de defesa, o jogo da Blizzard evita situações em que jogadores usam contas diferentes que acabam sendo superiores para enfrentar adversários que poderiam ter conquistas inferiores.

Como esse é um problema que está fora do controle do jogador, só nos resta esperar que a Blizzard resolva. Podemos ficar de olho na conta oficial do Twitter para saber o que está acontecendo com essa situação. Às vezes, uma indicação relacionada a uma conta Battle.net diferente é apresentada no dispositivo móvel. enquanto em outros casos, o código de verificação que nos permite concluir o processo de autenticação realmente não chega.

Não há dúvida de que o jogador não influencia nessa situação. Teremos que esperar até que a Blizzard resolva isso. Aconselhamo-lo a seguir a conta oficial do Twitter, porque é provável que seja um dos primeiros lugares onde eles notificam você sobre isso.

Por favor, tente novamente mais tarde

Esperar é uma das únicas opções para superar esse problema. O serviço pode ocasionalmente ficar indisponível, assim como acontece com outros serviços 2FA. Com isso em mente, esperar é normalmente a única opção.

Isso é frustrante, pois você nunca pode ter certeza de quanto tempo terá que esperar para entrar. De acordo com nossa experiência, o sistema 2FA geralmente leva cerca de uma hora para se consertar.

Também é importante lembrar que você não deve tentar usar a autenticação repetidamente. Isso apenas tornará o processo de autenticação do Overwatch 2 mais difícil.

Conclusão

Para este guia, isso foi tudo. Agora que o problema de autenticação móvel com Overwatch 2 foi resolvido, você pode jogar. O problema do erro de autenticação, no entanto, afeta a todos de maneira diferente. Enquanto alguns afirmam que nunca receberam o código de verificação, outros afirmam que foram informados de que seu número de celular está conectado a um Battle.net diferente. A Bizzard ainda não encontrou uma solução para o problema, portanto verifique o Twitter com frequência para obter atualizações.

