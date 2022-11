3º dia de Bienal do Livro Bahia teve público de 20 mil pessoas

Foto: Isla Carvalho/ iBahia

O sábado (12) marcou o terceiro dia de Bienal do Livro Bahia, além do maior público no evento, até agora, com mais de 20 mil pessoas em um dia, segundo informações da produção.

Entre os destaques do evento que segue até a terça-feira (15) no Centro de Convenções Salvador, estiveram as mesas “Políticas, treta e diálogos possíveis no Brasil de hoje”, com o apresentador Manoel Soares e Francisco Bosco. Além de “Construindo Verônica”, com Tainá Muller e Rapahel Montes, ambas na Arena Jovem.

Já no Café Literário, Djamila Ribeiro bateu um papo com Denny Fingergut sobre a temática “Avós, filha e netas”, que tratou da importância da ancestralidade feminina.

O Espaço Infantil fez sucesso entre os pequenos com o Grupo Finos Trapos, além de momentos de contação de história, peças teatrais e brincadeiras.

Sucesso na Netflix e nas prateleiras

No Centro de Convenções Salvador, Tainá falou com iBahia sobre a importância de um evento como a Bienal, a relação com Salvador e a nova temporada da série que é baseada no romance de Ilana Casoy e Raphael Montes.

Foto: Divulgação/Netflix

“Nossa para mim uma honra e assim, eu tô só chateada porque eu tenho passado só com trabalhos em Salvador. Eu não consegui hoje, queria fazer um passeio, mas não consegui e eu sempre venho pra Bahia, sempre vim para as praias e eu ainda preciso reservar um momento só para Salvador”, iniciou.

Sobre a Bienal, Tainá Muller ressaltou a importância de um evento que trate os livros como protagonistas da vida. “Nossa incrível, né? Eu adoro Bienal, eu tava falando que adoro Feira do Livro, Bienal do Livro assim, né? Eu sou de Porto Alegre, então a gente também tem a tradição da Feira do Livro de lá e eu acho muito legal que as pessoas se interessem”, afirmou.

Ancestralidade feminina

Em entrevista para o iBahia, Djamila Ribeiro falou sobre a importância de retratar a ancestralidade na Bienal e contou sobre a primeira participação no evento.

Foto: Isla Carvalho

“Essa é a primeira vez que eu participo da Bienal do Livro Bahia, já participei de outros eventos literários aqui no estado então é sempre uma alegria vir pra cá, sempre tem um público muito carinhoso, um público muito interessado”, disse.

“E eu fico muito feliz de ser a primeira vez na Bienal e para falar do meu último livro, o “Cartaz Para Minha Avó” que é um livro que tenho muito carinho e que eu acho que é importante falar dessa ancestralidade feminina e de ter oportunidade de dialogar com o público sobre ele”, completou Djamila Ribeiro.

Espaço de aprendizado

A Livraria do Senado também fez sucesso no terceiro dia de Bienal do Livro Bahia. No espaço, que segue junto com a Bienal no Centro de Convenções até a terça-feira (15), é possível encontrar de obras infantis que destrincham as leis federais para crianças, até obras densas que antigamente eram proibidas por serem escritas por mulheres.

Fotos: Isla Carvalho/iBahia

É nesse cenário que Jaqueline, de 44 anos, mãe de Catarina, de 14 anos, procura mostrar para a filha a importância de entender política desde cedo.

“A escola dá noções de ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), essas coisas, né? E esse contexto da coleção de miúdos do Senado eu já conhecia pelo site. E aí o adolescente e a criança consegue observar de uma forma mais lúdica e com as informações pertinentes”, explicou em entrevista ao iBahia.

Bienal do Livro Bahia

A Bienal do Livro Bahia segue no Centro de Convenções Salvador, na capital baiana, até a terça-feira (15). Os ingressos podem ser adquiridos no local, ou por meio do site oficial, a partir de R$10.

Serão mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados. A proposta de pluralidade tem o objetivo de promover a mais ampla possibilidade de troca de saberes, estímulo e produção de conhecimento.

Leia mais sobre Bienal do Livro Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.