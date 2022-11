4 maneiras de alterar a cor de destaque no Adobe Acrobat Reader (2023)

Um documento PDF pode incorporar conteúdo multimídia, possui recursos de segurança e é compatível com várias plataformas. Além disso, eles podem ser visualizados em vários dispositivos, tornando-os ideais para compartilhamento e distribuição. Os PDFs são versáteis e fáceis de usar, portanto, para aqueles que desejam algo conveniente, os PDFs são o caminho certo.

No entanto, para abrir um arquivo PDF, você precisa de um software como o Adobe Acrobat Reader. Ele permite que você abra, leia e imprima arquivos PDF e preencha formulários PDF. Se você trabalha com PDFs ou precisa convertê-los, considere adquirir ou assinar o Adobe Acrobat Pro.

Neste software também é possível alterar a cor do texto em um PDF, que é o tema principal de hoje. Aqui você vai aprender o métodos para alterar a cor de destaque no Adobe. Então, vamos começar com o guia.

Quais são as etapas necessárias que você precisa seguir para alterar a cor de destaque no Adobe?

Atualmente, os arquivos PDF são os mais populares para documentos digitais porque fornecem uma experiência de leitura semelhante a um livro. Isso ocorre porque ele fornece recursos como anotações, marcadores e realce de texto. Ao marcar textos em um PDF, destacar o texto é essencial para recuperá-los posteriormente. Então, vamos conferir os passos:

Caso queira alterar a cor de destaque no Adobe Acrobat Reader, você pode usar o menu de preferências, pois esta é a maneira mais fácil de fazer isso. Portanto, vamos verificar as etapas para fazer isso:

Inicialmente, abra qualquer arquivo PDF usando o Adobe Reader.

No Barra de menu selecione Editar então Preferências .

Use o atalho Ctrl + K para a etapa acima.

No lado esquerdo da janela Preferências, você encontrará o Categorias cabeçalho.

Selecione Formulários dessa lista.

Com o seletor de cores, agora você pode alterar o campos de destaque cor e Os campos obrigatórios

#2. Usando um atalho de teclado

Suponha que, caso você ache o método acima bastante difícil de executar, tente os atalhos de teclado para fazê-lo. Portanto, vamos verificar as etapas necessárias para isso:

Usando Adobe acrobat reader abra qualquer documento PDF ou livro.

De Barra de Ferramentas Rápidas selecione os Ferramenta realçar texto .

Imprensa Ctrl + E para abrir o Propriedades Bar.

Você também pode ativar a mesma opção clicando com o botão direito do mouse no Ferramentas rápidas Barra de menu.

Em seguida, para alterar a cor de destaque, clique no botão seletor de cores .

Além disso, a cor de destaque pode ser alterada ajustando sua opacidade.

Você pode usar a caixa de ferramentas de comentários para alterar a cor de destaque no Adobe. Assim, caso não saiba como fazê-lo, verifique estes passos:

Inicie o aplicativo Adobe Reader e abra o documento PDF de destino.

No Cardápio Barra, clique Visão e, em seguida, passe o mouse sobre Ferramentas.

Agora você seria capaz de editar arquivos PDF, comentar sobre eles, combinar, compactar, editar, etc.

Clique em Abrir depois de passar o mouse sobre Comentário.

Os comentários aparecerão no lado esquerdo do documento e a barra de ferramentas aparecerá na parte superior do documento.

Na barra de ferramentas Comentário, selecione o Destacar texto ferramenta novamente.

Para alterar a cor e a opacidade, clique no botão pino de placa ícone ou o modificador de cor e opacidade à direita.

Caso você ainda queira outra opção para alterar a cor de destaque no Adobe, certifique-se de usar estas etapas:

Para realçar o texto, selecione a ferramenta existente ou padrão.

Dentro do documento, destaque uma pequena seção de texto.

Clique com o botão direito a seção de texto destacada.

Ao clicar com o botão direito, um menu de contexto aparecerá.

Em seguida, selecione o Propriedades opção para abrir o Adobe Reader Propriedades de destaque janela.

Agora você pode escolher uma paleta de cores diferente clicando no botão seletor de cores .

Para alterar a transparência das cores, você também pode usar o controle deslizante de opacidade

Ele atualizará automaticamente os destaques existentes, bem como os destaques futuros.

Da mesa do autor

Então, é assim que você pode alterar a cor de destaque no Adobe. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, caso precise de mais ajuda, comente abaixo e nos avise.

