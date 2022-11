4º dia da Feira Literária tem mesas e programação cultural

Foto: Divulgação

O quarto dia da Feira Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), nesta sexta-feira (4), conta com programação gratuita e é marcado por mesas, debates e programação cultural.

Com edição homenageando o legado do autor Jorge Amado por meios dos personagens que mostram a diversidade da Bahia, o dia começa às 9h30 e segue até às 20h em diferentes espaços do Pelourinho.

A Flipelô acontece entre os dias 1 e 6 de novembro, e ainda contará com outros espaços como a Casa das Editoras Baianas, Vila Literária, Espaço Sustentabilidade, Flipelô Mais, Vitrine Flipelô, além das rotas gastronômica, das artes e dos museus. Conheça mais sobre a estrutura dos espaços.

A programação completa pode ser acessada por meio do site oficial da Flipelô.

Confira a programação desta sexta-feira (4):

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 9h30

Espetáculo Teatral Infantil

Histórias do Mundão

Atelier Chegança (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h

Mesa

Chega mais e conheça seus ancestrais!

Edson Kayapó (AP)

Bárbara Carine Soares (BA)

Mediação: Silvana Oliveira (BA)

Presencial e virtual

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 11h

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter ilustrado por Carybé

Solange Bernabó (BA)

James Martins (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 11h

Mesa

Tecendo histórias

Alberto Pitta (BA)

Vadinho França (BA)

Mediação: Jamile Coelho (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h

Com a palavra o escritor

Escrever ficção, poesia & ensaio – um testemunho

Evelina Hoisel (BA)

Evando Nascimento (RJ)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h

Mesa

Literatura: companheira de jornada

Mayra Sigwalt (RJ)

Jessé Andarilho (RJ)

Mediação: Rodrigo Casarin (SP)

Presencial e virtual

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 15h

Mesa e sessão de autógrafos

Escrita contemporânea de mulheres negras (Editora Paralelo 13S e Segundo Selo)

Patrícia Silva (BA)

Kota Gandaleci (BA)

Louise Queiroz (BA)

Luciany Aparecida (BA)

Mediação: Silvana Carvalho (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h

Com a palavra o escritor

Nas Tramas do Existir: a poesia de Myriam Fraga

Ricardo Nonato (BA)

Ricardo Vieira Lima (RJ)

Raquel Naveira (MS)

Mediação: José Inácio Vieira de Melo (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h

Mesa

Com o que sonha a Terra?

Ailton Krenak (MG)

Mediação: Daniel Farias (BA)

Presencial e virtual

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 17h

Terreiro de Poesia

Jocelia Fonseca (BA)

Julio Lucas (BA)

Noélia Ribeiro (DF)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 17h

Mesa e sessão de autógrafos

Abrindo a boca, mostrando línguas (Editora Paralelo 13S)

Mariana Paim (BA)

Kátia Borges (BA)

Luciany Aparecida (BA)

Amanda Julieta (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 18h

Com a palavra o escritor

Os dramas universais cabem no conto contemporâneo brasileiro?

Dênisson Padilha Filho (BA)

Maria Fernanda Elias Maglio (SP)

Mediação: Renato Cordeiro (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 18h

Terreiro de Poesia

Anajara Tavares (BA)

Layse de Araújo (BA)

Nega Fyah (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 19h

Mesa e sessão de autógrafos

A metrópole e sua alegria banguela: Salvador entre festa e angústia na poesia do século XXI (Editora Segundo Selo)

Martha Galrão (BA)

Clarissa Macedo (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 19h

Sarau + Lançamento de livro

Slam das Minas

Ludmila Singa (BA)

Tamires Almeida (BA)

Fabiana Lima (BA)

Sofia Senne (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 20h

Apresentação musical

Slam das Minas – Cronista do Morro

CASA CASTRO ALVES – 20h

Espetáculo teatral

O Compadre de Ogum

Texto e direção Edvard Passos

LARGO DO PELOURINHO – PALCO FLIPELÔ – 20h

Atração musical

Festival Viva Língua – A língua cantada em três continentes

Luis Trigacheiro (Portugal), Paulo Matomina (Angola), Melly (BA), Magary Lord (BA), Sued Nunes (BA), Banda Didá (BA) e Lazzo Matumbi (BA)

