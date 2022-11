Sempre que uma pessoa assume uma função de liderança de equipe, a maior preocupação é como realizar esta atividade de forma eficiente e que a empresa tenha o diferencial neste setor. Por isso que hoje, vamos dar dicas para fazer uma boa gestão de equipe.

Normalmente quando um profissional assume esses cargos, já possui habilitação específica e habilidades técnicas, já realizou investimentos em atualizações e possui diferenciais em seu currículo. Não caiu de paraquedas nesta função por acaso.

Mas, as dicas que estamos informando irão ajudar a lembrar, ou acrescentar em sua qualificação profissional.

O que significa fazer uma boa gestão de equipe?

Gerenciar uma equipe vai além de atribuir tarefas e controlar se elas estão sendo realizadas. Envolve estabelecer relações com os colaboradores da equipe, conhecer cada pessoa, e principalmente, observar as suas habilidades e necessidades para estar andando junto com o grupo.

Além disso, é preciso proporcionar capacitações individuais e em equipe e desta forma, atingir as suas metas. Realizar uma boa gestão de equipe faz com que os colaboradores se sintam parte da empresa, e realizem suas atividades com motivação e engajamento.

Esta é a principal função de um gestor de equipes: manter o grupo de trabalho estruturado e organizado, bem como manter o engajamento dos colaboradores. Mas para tanto, é preciso que haja uma boa comunicação entre ambos, com informações claras e objetivas.

Garantir que a equipe se sinta confortável para se posicionar sobre o andamento da empresa, bem como atenda as decisões estratégicas, as responsabilidades. É uma atitude onde todos precisam ganhar: negócio e funcionários. Quando os colaboradores estão motivados e chegam aos objetivos traçados, precisam ser reconhecidos e valorizados.

5 dicas para fazer uma boa gestão de equipe

Apresentamos na sequência, dicas para fazer uma boa gestão de equipe, e gerar crescimento na empresa:

1ª Dica: Conheça toda a sua equipe

Conhecer as pessoas em sua profundidade, estabelece vínculos profissionais e pessoais muito importantes. O gestor de equipe precisa também conhecer quais as habilidades, interesses e experiências do colaborador e, assim, ter a possibilidade de aproveitar melhor cada colaborador dentro da empresa.

Exemplificando: Existe um colaborador na empresa que trabalha no setor de produção, mas possui muito conhecimento na área de informática. Por que não aproveitar este conhecimento em favor do negócio?

Por outro lado, é possível desenvolver potenciais nos colaboradores que ainda estão escondidos e possibilitar que ele se desenvolva individualmente e, desta forma, possa contribuir mais com os projetos da empresa.

2ª Dica: Saiba trabalhar com as diferenças existentes entre as pessoas

Nenhuma equipe é totalmente homogênea. Assim, é preciso saber trabalhar com as diferenças entre as pessoas. A heterogeneidade é consequência de que as pessoas possuem suas próprias experiências de vida, opiniões e maneiras de trabalhar.

Atuar com pessoas diferentes, entendendo que não são iguais, faz toda a diferença para que as relações sejam harmoniosas, e que todos aprendam com este desafio.

3ª Dica: Mantenha a equipe engajada

A equipe somente estará engajada a partir do momento em que ela se sentir parte do processo. Assim, procure realizar atividades com os colaboradores para que eles participem desde o planejamento inicial até o final da realização.

A empresa tem muito a ganhar quando oferece condições de participação no projeto, aceitar contribuições pessoais, considerar o ponto de vista da equipe, e assim, a realização das atividades deixa de ser somente uma execução de tarefas.

4ª Dica: Realize feedbacks periódicos

Os colaboradores precisam saber se está realizando o seu trabalho de forma acertada, se precisa melhorar, se os projetos estão dando certo. Além disso, cada colaborador precisa saber o que você espera de cada um em termos profissionais.

Mas, não esqueça de fazer feedbacks coletivos, quando é para elogiar o grupo, pelas atividades que deram certo. E em particular, quando há alguns problemas individuais a serem resolvidos. Converse com o colaborador em particular, em tom agradável, e estabeleçam em conjunto ações que podem ser diferentes, ou que podem ser aperfeiçoadas.

5ª Dica: Invista em realizar capacitações

A capacitação é importante para aumentar a produtividade e a agilidade dos processos, bem como, ampliar a qualidade dos serviços e produtos, e alcançar as metas da empresa.

Por fim, siga as nossas dicas e faça uma boa gestão de equipe! Estar na mesma página que seus colaboradores é fundamental para o sucesso do seu negócio e, também, para a satisfação profissional de sua equipe de trabalho.

Assim, faça tudo o que estiver ao seu alcance para tornar as atividades cotidianas melhores e tranquilas para o seu grupo de funcionários.

Boa sorte e aposte na coletividade!