5 dicas para montar uma cesta de café da manhã para o Natal

A cesta de café da manhã pode ser um presente especial e cheio de significados para a pessoa amada.

Você está pensando em um presente ideal para as festas de final de ano e quer marcar a vida da pessoa que você tanto gosta e admira? Saiba que existem algumas opções que podem ser ótimas e baratas para ter um efeito inesperado no presenteado. Hoje vamos apresentar as melhores dicas para montar uma cesta de café da manhã incrível e marcante.

Saiba que todo mundo adoraria começar o dia com uma bela cesta de café da manhã que pudesse alegrar a rotina. Além disso, muitos dos mimos que estarão presentes no kit poderão ser guardados e funcionarão como um presente extra que durará a vida inteira.

Confira as melhores dicas para montar uma cesta de café da manhã

Abaixo você confere algumas das melhores dicas para montar uma cesta de café da manhã irresistível e marcante. Saiba que todas elas funcionam muito bem e podem alegrar a vida da pessoa que você ama.

Dica 1: invista em flores para compor a cesta

A primeira dica é uma das mais clássicas e tradicionais possíveis. Você pode utilizar flores de várias espécies para colorir a cesta e transformá-la em um presente especial e único. Inclusive, dá até para colocar plantas em vasinhos, pois duram mais se forem bem cuidadas. Toda vez que a pessoa olhar para as flores, se lembrará do dia que ganhou um dos presentes mais incríveis da vida dela.

Dica 2: que tal incrementar a cesta de café da manhã com joias

Uma joia é outro mimo que possui alta durabilidade e um impacto incrível na pessoa que o ganha. Pode ser um colar, um par de brincos, anéis ou o que quiser. Nessa hora o que mais vale é apostar no gosto daquele que será presenteado.

Dica 3: perfumes aromatizam qualquer ocasião

Outro item que combina com a proposta da cesta de café da manhã como um presente especial, que pode ser dado até durante o Natal, é o perfume. Todo mundo gosta de perfumes e aromas complexos. Então, por que não colocar um desses frascos cheios de significado no meio dos quitutes da cesta.

Dica 4: preste atenção no tipo de alimento

Você deve levar em conta as limitações e restrições nutricionais que a pessoa possui na hora de montar sua cesta de café da manhã. Afinal, existem muitas pessoas intolerantes a lactose ou alérgicas a glúten, por exemplo. Por isso, não erre no presente escolhendo os alimentos proibidos.

Dica 5: a gordice está liberada

Por fim, você deve levar em consideração que alimentos calóricos costumam ser os mais gostosos para começar o dia de um jeito especial. Isso quer dizer que chocolates, pães, panetones, outros tipos de doces e várias guloseimas sempre serão bem-vindos na cesta de café da manhã especial. Libere um diazinho para comer fora das regras e aproveitar o momento com ainda mais prazer.