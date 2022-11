5 dicas para novos empreendedores: veja como iniciar bem

O empreendedorismo no Brasil tem tomado força nestes últimos 2 anos, tendo em vista a realização do sonho de ter o seu próprio negócio, além de conseguir sustentar a sua família. Por isso, hoje, nós vamos dar 5 dicas para novos empreendedores, e iniciar bem com o seu negócio.

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em cada 10 empresas abertas no ano de 2021, 8 são MEIs (Microempreendedores individuais). Assim, o profissional autônomo resolveu se formalizar enquanto empresa e abrir seu leque de atendimento.

Mas, para tudo dar certo, é preciso que o empreendedor tenha dedicação e esteja preparado para dar esse novo passo em sua vida. Continue a ler para saber mais.

5 dicas para novos empreendedores

Hoje vamos ajudar esses empreendedores que estão iniciando, dando 5 dicas para se dar bem e obter ótimos resultados. Acompanhe.

1ª Dica: Faça um planejamento financeiro

Planeje financeiramente o seu negócio, para que você não tenha surpresas com gastos surpresa. Evite começar uma empresa utilizando empréstimos bancários. Procure juntar dinheiro de outras fontes para iniciar.

Para isso, o ideal é que você tome alguns cuidados e se programe:

Comece com custos fixos menores, mas que não deixe a empresa com necessidade;

Faça uma reserva financeira de pelo menos 6 meses dos valores calculados para os custos fixos;

Tenha em mãos os valores para os investimentos iniciais, e evite ao máximo de fazer empréstimos para tanto. Vale até optar por ter investidores ou sócios;

Permaneça em seu emprego atual até juntar esse montante para iniciar com o seu negócio. Além disso, procure aumentar a sua renda com alguma atividade. Assim, você terá maior folga para iniciar o seu negócio.

2ª Dica: Avalie o mercado local e estude o que está faltando em termos de negócio

Essa é uma das dicas para novos empreendedores que você precisa conhecer. De nada adianta você abrir uma empresa sem estudar o mercado local e ter de lidar com concorrência acirrada. Seu negócio precisa ser necessário no mercado local.

Para isso, procure conversar com as pessoas e avaliar o que está faltando para suprir as suas necessidades. Além disso, não se esqueça que é preciso que você se identifique com o negócio.

De todo modo, a avaliação do mercado é fundamental para que empresa não seja somente mais uma na multidão.

3ª Dica: Procure conversar com empreendedores mais experientes

Tire da cabeça que você sabe tudo muito bem e que suas ideias são suficientes para abrir um negócio próprio. A realidade é outra: a insegurança, o medo e a incerteza fazem parte deste momento para novos empreendedores.

Assim, se torna válido conversar com outras pessoas, conhecer suas ideias e saber como alcançaram o sucesso. Procure realizar cursos, palestras e mentorias. Estas pessoas já chegaram lá e estão disponíveis para compartilhar o seu conhecimento com você.

4ª Dica: Procure selecionar seu círculo de amizades

Entenda que nosso comportamento é semelhante ao das 5 pessoas que mais convivemos. Por isso, procure estar com pessoas que compartilham os mesmos objetivos que você.

Busque dividir o seu tempo com pessoas otimistas, que te incentivem a progredir e a se abrir para o empreendedorismo. Caso contrário, você pode até desanimar em abrir a sua empresa se for ficar dando atenção a pessoas muito pessimistas.

Se aproxime de pessoas que podem contribuir com as suas ideias e ajudar você a ser cada vez melhor. Sabemos que isso é bem difícil, mas é preciso para que você tenha sucesso em sua vida profissional. Você pode conseguir captar ideias de negócio que sejam atrativas, aprender com a experiência das pessoas, e assim, vai se elevar para outro nível de pensamento.

5ª Dica: Saiba que empreender é um jogo de erro e acerto

A última das dicas para novos empreendedores é a mais importante. Mesmo contando com a experiência de outras pessoas, cada atitude que você tiver em sua empresa, mesmo que já tenha sido validada em outra, pode não dar certo na sua.

Assim, entenda que o jogo de erros e acertos serve para criar experiência e não repetir os mesmos erros no futuro. Desta forma, não desanime a cada erro cometido. Procure sempre tomar atitudes mais acertadas, mas todo o erro vai servir de aprendizado.

Com essas dicas para novos empreendedores, certamente você terá mais sucesso em sua jornada.