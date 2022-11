5 maneiras de corrigir Fallout 3 travando no Windows 10/11

O RPG de ação Fallout 3 é jogado do ponto de vista em primeira pessoa. O jogo foi lançado em 2008 e ainda é muito popular entre os jogadores. Fallout 3 pode ser jogado no Windows, PlayStation 3 e Xbox 360. Pessoas que jogam Fallout 3 no Windows 11 disseram que o jogo tem problemas. Os usuários disseram que o jogo caiu do nada e não iniciaria depois disso. Além disso, os usuários do Windows 10 tiveram o mesmo problema.

A incompatibilidade do sistema é uma grande parte do motivo pelo qual isso está acontecendo. Inicialmente, o jogo foi feito para o Windows 7 e pode não funcionar com a versão mais recente do Windows. Portanto, as pessoas que usam o Windows 10 ou o Windows 11 para jogar Fallout 3 podem enfrentar problemas. Outras coisas que podem causar esse problema são drivers de placa gráfica desatualizados, versões antigas de jogos e arquivos de sistema corrompidos.

Como corrigir Fallout 3 travando no Windows 10/11

Nada para se preocupar; este artigo irá ajudá-lo a corrigir os problemas que você enfrenta com ele. Neste artigo, discutiremos cinco maneiras de corrigir o travamento do Fallout 3 no Windows 10/11.

Reinstale os drivers das placas gráficas

O problema pode ser encontrado devido a alguns problemas com os drivers da placa gráfica no seu PC. Você pode tentar reinstalar os drivers da placa gráfica, o que provavelmente deve ajudar a corrigir o problema. Para isso, siga os passos abaixo-

Imprensa Windows + X combinação de teclas e, em seguida, clique em Gerenciador de Dispositivos no menu que se abre .

Agora, clique duas vezes no Adaptadores de vídeo para expandi-lo.

Aqui, clique com o botão direito do mouse no driver gráfico e clique em Desinstalar dispositivo.

Agora, clique em Desinstalar para confirmar a desinstalação do driver da placa gráfica.

Reinicie o seu PC para reinstalar o driver da placa gráfica no seu PC.

Observação- Alguns PCs podem ter duas placas gráficas – Dedicadas e integradas. Se o seu PC tiver duas placas gráficas, você poderá reinstalar ambas.

Se a reinstalação dos drivers da placa gráfica não ajudar, você pode atualizar sua placa gráfica. Vá para o site do fabricante da sua placa gráfica (Nvidia

ou AMD). Aqui, procure o modelo da sua placa gráfica e baixe a versão mais recente dos drivers. Instale o driver em seu PC; você não deve mais encontrar problemas de travamento com Fallout 3.

Execute o jogo no modo de compatibilidade

Se você está enfrentando problemas de travamento do Fallout 3, pode ser devido à incompatibilidade do sistema. A execução do jogo no modo de compatibilidade provavelmente ajudará a corrigir o problema. Você pode executar o jogo no modo de compatibilidade seguindo as etapas abaixo-

Imprensa Windows + E abrir Explorador de arquivos em seu computador.

Aqui, vá para o seguinte endereço- C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Fallout 3

Aqui, clique com o botão direito do mouse no Fallout 3.exe arquivo e clique em Propriedades.

No Propriedades janela, vá para a Compatibilidade aba.

Aqui, marque a caixa de seleção para Execute este programa no modo de compatibilidade.

Clique no menu suspenso e Windows XP (Service Pack 3).

Marque a caixa de seleção para Execute este programa como administrador.

Agora, clique em Aplicar e depois OK.

Execute Fallout 3 no seu PC e verifique se está funcionando bem.

Você pode tentar atualizar o Windows para a versão mais recente para verificar se isso corrige o problema. Para atualizar o Windows, siga as etapas abaixo-

Abrir Definições no seu PC pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas. Usuários do Windows 10 clicam em Atualização e segurança e atualização do Windows da barra lateral esquerda. Usuários do Windows 11 clicam em atualização do Windows da barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique em Verifique se há atualizações botão.

Baixe e instale todas as atualizações listadas aqui.

Após a instalação da atualização, reinicie o seu PC.

Agora, reinicie o jogo e verifique se o problema foi corrigido.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Você também pode encontrar o problema devido a arquivos de jogo corrompidos. Recomendamos que você verifique a integridade dos arquivos do jogo para corrigir o problema. As etapas para o mesmo podem variar para Steam e Epic Games; vamos orientá-lo com o procedimento para ambos.

Vapor

Para verificar a integridade dos arquivos do jogo no Steam, siga as etapas abaixo-

Na Biblioteca Steam, procure Fallout 3 . Clique com o botão direito do mouse sobre ele e, em seguida, clique em Propriedades e depois Ficheiros locais.

Clique no Verifique a integridade dos arquivos do jogo para reparar os arquivos do jogo.

Feito isso, reinicie o jogo.

Jogos épicos

Para verificar a integridade dos arquivos do jogo na Epic Games, siga as etapas abaixo-

Abra a biblioteca de jogos épicos.

Clique nos três pontinhos ao lado Fallout 3 e depois Gerenciar.

Agora, clique em Verificar botão para verificar a integridade dos arquivos do jogo.

Reinicie o jogo e verifique se o problema foi corrigido ou não.

Verifique se há arquivos corrompidos

Outra razão por trás de enfrentar o problema pode ser arquivos corrompidos. Analise o seu PC em busca de arquivos corrompidos e corrija-os usando a verificação SFC. Para isso, siga os passos abaixo-

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar.

Procurar por CMD. Clique com o botão direito do mouse no Prompt de comando no resultado da pesquisa e clique em Executar como administrador .

Executar como administrador Agora, digite e execute o seguinte comando-

Aguarde a conclusão do processo e reinicie o PC.

Reinicie o jogo e o problema deve ser corrigido.

Palavras finais

Estas foram as cinco maneiras de solucionar problemas para ajudar corrigir problemas de travamento do Fallout 3 no Windows 10/11. Seguindo as etapas acima, você poderá corrigir o problema que está enfrentando.

LEIA A SEGUIR: