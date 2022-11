5 maneiras de corrigir Modern Warfare 2 travado na instalação para PS5

Call of Duty Modern Warfare 2 foi lançado em vários países e há muito hype sobre este jogo entre os jogadores. Todo mundo quer jogar este jogo, e por que não se deve ficar animado com este jogo? Mas, muitos usuários relataram o problema ao instalar o jogo. Os usuários relataram que o Modern Warfare 2 estava travado na instalação. Esse problema foi encontrado especialmente por usuários que tentavam instalar o jogo no PS5. Este artigo o guiará pelas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o Modern Warfare 2 travado na instalação no PS5.

Corrigir Modern Warfare 2 travado na instalação do PS5

O problema foi resolvido oficialmente pela Infinity Ward, e eles lançaram uma atualização de patch para o mesmo. A Infinity Ward twittou em seu canal oficial no Twitter que o problema foi resolvido com a atualização mais recente e você só precisa reiniciar o cliente do jogo. Depois de reiniciar o cliente do jogo, você pode instalar o jogo.

Este problema foi resolvido com uma atualização. Por favor, reinicie o seu cliente de jogo. — Infinity Ward (@InfinityWard) 27 de outubro de 2022

Antes da atualização do patch ser lançada, a Infinity Ward twittou outra solução para o mesmo problema; a solução alternativa sugeriu ir para o Menu de Configurações Rápidas e depois voltar. Veja como você pode fazer isso-

Na tela de instalação, selecione o Cancelar botão.

Agora, pressione o Começar / Opções botão e vá para Configurações rápidas.

Agora pressione o De volta botão e você será direcionado para o Tela de missão da campanha.

Outras soluções alternativas

A correção acima certamente ajudará você a instalar o Modern Warfare 2 no seu PS5. Alguns usuários ainda estavam enfrentando o problema de instalar o Modern Warfare 2 mesmo após a atualização do patch, então criamos algumas outras soluções alternativas para corrigir esse problema. Abaixo estão algumas outras maneiras de corrigir esse problema que funcionaram para usuários que enfrentam problemas mesmo após a atualização do patch.

Reinicie o jogo no modo offline

Se Modern Warfare 2 estiver travado na instalação, você poderá iniciar o jogo offline. Tudo o que você precisa fazer é voltar na tela de instalação e iniciar o jogo no modo offline. Depois de iniciar o jogo offline, tente o processo de instalação novamente, e isso provavelmente deve ignorar o erro de instalação que você estava enfrentando com o Modern Warfare 2 no seu PS5.

Excluir pacote de campanha

A exclusão do Pacote de Campanha do jogo também provou ser uma solução alternativa para esse problema. Você terá que excluir o Campaign Pack 1 e o Campaign Pack 2 do jogo e baixá-los novamente. Depois de fazer isso, você poderá instalar o jogo. Para isso, siga os passos abaixo-

Na biblioteca de jogos, destaque Modern Warfare 2.

Agora, pressione o Opções botão no seu controle PS5 e selecione Gerenciar o conteúdo do jogo.

Excluir Pacote de campanha 1 e Pacote de campanha 2 .

Depois de excluí-los, baixe-os novamente.

Depois de fazer isso, você poderá instalar o jogo sem enfrentar nenhum problema.

Reinicie seu console

O problema é encontrado devido a falhas técnicas. Se você estiver travado na instalação, tente reiniciar o PS5 e poderá instalar o jogo no seu dispositivo. Para reiniciar o PS5, siga as etapas abaixo-

aperte o PS botão no seu controle PS5. Isso o levará ao Menu do Centro de Controle.

Aqui, selecione o Botão de energia no canto inferior direito e selecione Reinicie o PS5.

Isso reiniciará seu PS5.

Depois de reiniciar o console, tente instalar o jogo novamente e verifique se o problema ainda é encontrado ou não.

Outra coisa que você pode tentar fazer é atualizar o firmware. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Definições no seu PS5.

Aqui, vá para Sistema e depois selecione Software de sistema .

Debaixo Informações do console você saberá se seu firmware está atualizado ou não. Se o firmware não estiver atualizado, você terá a opção de baixar a atualização mais recente.

você saberá se seu firmware está atualizado ou não. Se o firmware não estiver atualizado, você terá a opção de baixar a atualização mais recente. Baixe e instale qualquer atualização, se disponível.

Feito isso, tente instalar o jogo novamente; ele deve ser instalado sem problemas.

Palavras finais

Estas foram algumas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o Modern Warfare 2 travado na instalação. O problema é enfrentado por muitos usuários e, se você o está enfrentando, não está sozinho. O problema foi logo resolvido pela Infinity Ward, e eles lançaram uma solução alternativa para isso junto com a atualização do patch; já mencionamos isso no artigo acima. No entanto, a atualização não ajudou a corrigir o problema para a maioria dos usuários e, se você ainda estiver enfrentando o problema, tente seguir as outras soluções alternativas listadas acima.

Bem, o problema ainda está sendo enfrentado pela maioria dos usuários, mesmo após a atualização, e esperamos que a Infinity Ward lance outra atualização de patch para corrigir o problema. Tudo o que podemos fazer é esperar até que outra atualização seja lançada pela Infinity Ward.

