5 maneiras de corrigir o erro de reconexão do League Of Legends (2023)

Leagues of Legends é um popular jogo Multiplayer Online Battle Arena da Riot Games. Este jogo é jogado em equipe, onde duas equipes de cinco campeões poderosos se enfrentam para destruir o lugar um do outro. Recentemente, os usuários relataram enfrentar o ‘Reconecte‘ Erro no League Of Legends. Este erro impede que os usuários entrem em uma partida ou iniciem o jogo. O problema é causado por uma conexão de internet ruim, problemas com o servidor ou arquivos de jogo problemáticos.

Como corrigir o erro de reconexão do League Of Legends

Não se preocupe; aqui estão algumas etapas de solução de problemas para ajudá-lo a corrigir o erro de reconexão do League Of Legends.

Reparar arquivos de League Of Legends

A primeira coisa que você deve tentar fazer é reparar os arquivos do jogo. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o LoL Game Launcher no seu PC.

Agora, clique no Definições ícone no canto superior direito.

Debaixo de Em geral guia, clique em Iniciar reparo completo e depois clique em Sim para confirmar o reparo completo.

Isso corrigirá os arquivos do League Of Legends e você não enfrentará mais esse problema.

Execute a solução de problemas de compatibilidade

Se você está enfrentando o erro League Of Legends Reconnect, pode ser devido a problemas de compatibilidade. Você deve tentar executar a solução de problemas de compatibilidade para corrigir o problema que está enfrentando. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

aperte o Windows + E chave para abrir explorador de janelas no seu PC. Aqui, vá para o seguinte local- C:\Riot Games\League of Legends\Jogo

Aqui, clique com o botão direito em League Of Legends.exe e depois clique em Propriedades .

No Propriedades janela, dirija-se ao Compatibilidade aba. Marque a caixa de seleção para Execute este programa em modo de compatibilidade e selecione qualquer versão mais antiga do Windows.

Agora, clique em Execute a solução de problemas de compatibilidade .

Clique o Experimente as configurações recomendadas e depois Teste o programa .

Depois de concluído, reinicie o jogo e você não deve mais enfrentar o problema.

Você também pode tentar atualizar o Windows se estiver enfrentando esse problema. Você pode encontrar problemas de desempenho com o Windows desatualizado, o que pode causar um erro de reconexão no League Of Legends. Para atualizar seu Windows, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + eu combinação de teclas para abrir o Definições aplicativo.

Aqui, na barra lateral esquerda, clique em Atualização do Windows.

Agora, clique em Verifique se há atualizações botão.

Baixe e instale todas as atualizações aqui e reinicie o seu PC.

Se você está enfrentando o erro League Of Legends Reconnect, pode ser devido a um driver de adaptador de rede desatualizado ou com defeito. Quando o driver de rede estiver desatualizado ou com defeito, você enfrentará problemas com a Internet, o que pode levar a esses erros. Nesse caso, recomendamos que você atualize o driver do adaptador de rede e verifique se o problema foi corrigido ou não. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + X combinação de teclas e, em seguida, clique em Gerenciador de Dispositivos da lista.

Agora, expanda o Adaptadores de rede seção clicando duas vezes sobre ela.

Clique com o botão direito do mouse no driver do adaptador de rede aqui e clique em Atualize o Driver.

Agora, clique em Verifique automaticamente se há drivers para pesquisar na internet por drivers.

Uma vez instalada a atualização, reinicie o seu PC.

Alterar seu servidor DNS

Por fim, recomendamos que você altere seu servidor DNS. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abrir Menu Iniciar pressionando as janelas tecla em seu teclado. Aqui procure por Painel de controle e abra-o.

Agora, clique em Rede e Internet e Centro de rede e compartilhamento .

Na barra lateral esquerda, clique em Configurações do Adaptador .

Agora, clique com o botão direito do mouse na rede à qual você está conectado e clique em Propriedades.

No Propriedades janela, clique em Protocolo de Internet versão 4 (TCP/IPv4) e depois clique em Propriedades .

A seguir, clique em Use os seguintes endereços de servidor DNS opção. Definir 8.8.8.8 como seu Servidor DNS preferido e depois 8.8.4.4 como seu Servidor DNS alternativo .

Marque a caixa de seleção para Validar configurações ao sair e depois clique em OK para confirmar as alterações.

Depois de concluído, reinicie o jogo e verifique se você ainda enfrenta esse problema ou não.

Conclusão

Estas foram algumas etapas de solução de problemas para ajudar corrija o erro de reconexão do League Of Legends. Muito provavelmente, essas etapas de solução de problemas devem corrigir o problema para você. No entanto, se o problema ainda não for resolvido, recomendamos que você aguarde algum tempo. O problema pode ser devido ao tempo de inatividade do servidor, que geralmente é corrigido por conta própria.

