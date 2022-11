5 maneiras de corrigir o erro de repetição do Instagram Stories (2023)

A plataforma de mídia social Instagram é bem conhecida e gerou muita emoção online. Atualmente, o número de usuários ativos do Instagram está próximo ou superior a um bilhão. Repetindo histórias do Instagram é uma das coisas mais irritantes. Mesmo que muitos usuários tenham experimentado isso pelo menos uma vez, o Instagram estranhamente nunca divulgou uma explicação oficial.

Nesse caso, você não é o único afetado pela falha do Instagram, onde os usuários são constantemente apresentados às mesmas histórias que já viram sempre que alguém publica uma nova. O problema é temporário, então não se preocupe. Em algumas horas, tudo voltará ao que era. Esta postagem explicará por que as histórias do Instagram continuam se repetindo e como repará-las.

Como corrigir o problema de repetição do Instagram Stories

Em 14 de junho, alguns usuários relataram no Twitter que o Instagram começou a mostrar histórias repetidas em seu feed. Um pequeno número de indivíduos está enfrentando esse problema, mesmo que não haja muitos.



De acordo com o Twitter, o problema aparentemente começou em 13 de junho. Um número crescente de pessoas está saindo e admitindo ter visto repetidamente as mesmas histórias. Os usuários já enfrentaram esse problema antes. Mesmo que os usuários em 2020 tivessem o mesmo problema, ele foi resolvido rapidamente.

Por que as histórias do Instagram estão se repetindo?

Sua conexão com a Internet está lenta

Primeiro, verifique se sua conexão Wi-Fi ou celular está funcionando se você descobrir que as histórias do Instagram estão se repetindo. Em média, a maioria dos bugs no Instagram são causados ​​por isso.

Como a plataforma não conseguiu carregá-los corretamente, as histórias às vezes se repetem quando a conexão com a Internet é restaurada. Mesmo que pareça que você está conectado ao Wi-Fi, a conexão pode estar instável. Portanto, verifique a velocidade da sua internet. Mude seu dados móveis LIGADOS e DESLIGADOS, ou verifique seu roteador se estiver usando wifi.

O Instagram nos surpreende regularmente com novos recursos interessantes a cada poucos meses. Seu aplicativo pode começar a ficar estranho se você perder uma atualização. Esse é um método para notificá-lo de que pode ser hora de uma atualização.



Repetir o Instagram Stories é apenas um dos vários resultados potenciais. O Instagram começará a mostrar uma pequena seleção de postagens ou postagens repetidas. Isso quase faz você se perguntar: “Será que nenhum dos meus seguidores postou nada hoje?”

Para corrigir esse problema, atualize seu aplicativo na App Store ou no Google Play. Leva apenas alguns minutos, mas os benefícios são imediatamente perceptíveis. Você não verá mais histórias repetidas e terá acesso a muitos novos recursos interessantes.

Instagram está fora do ar

No ano anterior, isso aconteceu algumas vezes. No Twitter, as pessoas começaram a expressar sua raiva pela repetição de suas histórias do Instagram, e o feed não estava sendo atualizado. Eles pensaram que seus telefones eram a causa do problema. Como todo mundo em todo o mundo estava sofrendo do mesmo problema, essas postagens logo se tornaram virais. O Instagram ficou inativo por quase um dia inteiro. A única explicação oficial que recebemos foi que havia um problema de rede no Instagram.

No entanto, o Instagram pode estar inativo em uma determinada área se houver um problema de rede nas proximidades. Talvez seja isso que está acontecendo agora com você. Sugerimos que você entre em contato com seus amigos para ver se eles estão tendo um problema semelhante.

Como corrigir o erro de repetição de histórias do Instagram 2023

Aqui estão algumas correções que podem ajudá-lo a resolver esse bug.

Limpar o cache do aplicativo do Instagram

Limpar o cache do aplicativo geralmente corrige problemas com aplicativos.

Portanto, limpe o cache do aplicativo Instagram para resolver problemas. Para remover o cache do aplicativo Instagram,

usuários do Android Ir para definições procure o Instagram aplicativo e, em seguida, clique nele. Toque em “ limpar cache .” Ele limpará o cache do aplicativo Instagram.

procure o aplicativo e, em seguida, clique nele. Toque em “ .” Ele limpará o cache do aplicativo Instagram. Usuários de iPhones, selecione Definições no seu iPhone. Acesso Em geral >> Localize e selecione o Instagram aplicativo. Selecione “Armazenamento do iPhone.” No botão Offload App, toque em. Reinstalar o Instagram ainda outra vez.

Depois de limpar o cache, veja se as histórias do Instagram ainda estão se repetindo.

Desinstale e reinstale o aplicativo Instagram

A reinstalação do aplicativo Instagram corrigirá o problema de “repetir histórias do Instagram”. O aplicativo Instagram pode precisar ser desinstalado e reinstalado para corrigir problemas.

Portanto, desinstale o aplicativo do seu telefone, reinstale-o e verifique se as histórias do Instagram ainda estão se repetindo.

Se as histórias do Instagram ainda estiverem se repetindo, tente outras soluções.

Instale a versão antiga do aplicativo Instagram

Você pode instalar a versão antiga do aplicativo Instagram para resolver o problema de repetição de histórias do Instagram. A versão mais recente às vezes contém falhas.

Instale a versão mais antiga até que o bug seja corrigido na versão mais recente. Mas apenas usuários do Android, não usuários do iPhone, podem aplicar essa correção temporária.

Reinicie seu telefone

Às vezes, pode haver um problema com seu telefone em vez do aplicativo Instagram se a solução acima não funcionar. Reinicie o telefone depois de fechar o aplicativo Instagram.

Verifique se as histórias do Instagram ainda estão se repetindo após reiniciar o dispositivo.

Por que o Instagram sempre mostra as histórias da mesma pessoa repetidamente?

Outro tópico comum é por que as histórias de alguns usuários aparecem todos os dias, mas nenhuma das histórias de outros usuários. As pessoas que vêm primeiro em suas histórias geralmente são amigos, pessoas com quem você interage regularmente ou pessoas cujas histórias você assiste constantemente. Pelo menos, é assim que deve ser.

No entanto, se o Instagram continuar mostrando histórias de pessoas nas quais você não está realmente interessado, eis o que pode estar acontecendo. O algoritmo do Instagram prefere usuários ativos. O Instagram mostra as histórias dos usuários para outras pessoas com mais frequência quanto mais histórias uma pessoa publica. Isso é óbvio.

Mesmo que a maioria de seus seguidores não seja realmente ativa, o Instagram quase sempre mostrará apenas aqueles que são. Para combatê-lo, a única coisa que você pode fazer é esconder suas histórias.

Visite o perfil deles e selecione “Seguir” para alcançá-lo. Haverá então uma lista de alternativas; escolha Silenciar. Escolha se deseja silenciar suas histórias, postagens ou ambos naquele momento.

A resposta curta é não se você estiver perguntando se eles podem saber que você os silenciou. Eles não serão informados porque é seu trabalho e Instagram.

Conclusão

Há muitas coisas sobre o Instagram que ninguém conhece. Por exemplo, ninguém pode ter certeza de como exatamente seu algoritmo funciona. Portanto, tente manter a calma se a mesma situação ocorrer novamente. Provavelmente, o Instagram já está trabalhando para resolvê-lo.

Você já resolveu o Problema de repetição do Instagram Stories? Quais etapas adicionais de solução de problemas você tentou antes da correção oficial? Comente com sua experiência.

