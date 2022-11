5 maneiras de corrigir o erro de sessão expirada do Facebook (2023)

O Facebook é uma das mídias sociais mais populares que muitas pessoas preferem usar. O Facebook possui outros aplicativos de mídia social, como Instagram e WhatsApp. Problemas como ‘Sessão expirada‘ são compartilhados no Facebook. Quando você encontrar esse problema, você será desconectado da sua conta do Facebook. Esse problema é encontrado em todas as plataformas, seja Android, iOS, Windows ou Mac.

Então, o que pode ser feito para corrigir esse problema? Se você for desconectado inesperadamente da sua conta do Facebook com a mensagem de erro ‘Sessão expirada’, este artigo o ajudará a resolver esse problema. Neste artigo, discutiremos os motivos por trás desse problema e as etapas para corrigi-lo.

Pode haver várias razões para enfrentar esse problema, como-

Quando sua conta do Facebook está conectada a qualquer outro aplicativo simultaneamente no mesmo dispositivo, você pode encontrar esse problema. Por exemplo, se você entrou em um jogo usando o Facebook e está tentando usar o aplicativo do Facebook, será desconectado inesperadamente e encontrará esse problema.

Se você mesmo desconectou a conta, também pode receber esse erro. Você pode ser desconectado de qualquer conta diferente se sair manualmente de uma conta.

Se você estiver usando o Facebook em um navegador, os dados de cache corrompidos do navegador também podem causar esse problema.

Internet instável pode ser outro motivo para enfrentar esse erro. Se a rede à qual você está conectado for lenta ou instável, você poderá ser desconectado do Facebook inesperadamente.

Se você limpou o cache do seu dispositivo ou do aplicativo do Facebook, será desconectado da sua conta.

Agora que você sabe quais podem ser os motivos por trás desse erro, pode prosseguir com a solução desse erro. Abaixo estão várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o erro de sessão expirada do Facebook.

Muitas vezes, o erro pode ser corrigido simplesmente fazendo login na sua conta do Facebook. Você pode ser desconectado inesperadamente da sua conta devido a vários motivos. Bem, se você encontrar esse erro, feche o aplicativo do Facebook e reinicie-o. Ao reiniciar o aplicativo, faça login na sua conta do Facebook novamente e você não encontrará mais o erro.

O aplicativo desatualizado do Facebook também pode causar o erro Facebook Session Expired. Você terá que atualizar seu aplicativo do Facebook para a versão mais recente se estiver enfrentando esse problema. Para atualizar o aplicativo do Facebook, siga as etapas abaixo:

Abra o Loja de jogos ( no seu telefone ou tablet Android) ou Loja de aplicativos (no iPhone ou iPad).

Na barra de pesquisa, digite Facebook e toque na primeira opção que aparecer.

Se alguma atualização estiver disponível, você verá a opção de atualizar o aplicativo. Toque no Atualizar botão para atualizar o aplicativo.

Uma vez feito isso, inicie o Facebook no seu dispositivo e veja se você ainda encontra esse problema ou não.

Remover ou desativar extensões

Este método é apenas para usuários de PC e Mac. Ao usar um navegador no seu PC ou Mac para acessar o Facebook, as extensões podem ser a razão por trás desse problema. Você pode tentar desabilitar as extensões no seu navegador e verificar se ainda enfrenta o problema ou não. Discutiremos as etapas para remover/desativar extensões no Chrome, Firefox e também no Edge.

No Chrome

Para desativar extensões no Google Chrome, siga as etapas abaixo-

Abrir Google Chrome e clique no botão de menu no canto superior direito.

No menu que se abre, passe o mouse sobre Mais ferramentas e clique em Extensões.

A partir daqui, desative a alternância da extensão que você acha que pode estar causando o problema.

No limite

Para desativar as extensões no Microsoft Edge, siga as etapas abaixo-

Clique no Cardápio ícone no canto superior direito e, em seguida, em Extensões.

Agora você verá todas as extensões instaladas no Microsoft Edge.

Simplesmente, desligue a alternância da extensão que você acha que pode ser a culpada.

No Firefox

Se você estiver usando o Firefox e quiser desativar as extensões, siga as etapas abaixo:

Abrir Raposa de fogo e, em seguida, clique no ícone do menu no canto superior direito.

Agora, no menu que se abre, clique em Complementos e temas opção e, em seguida, clique em Extensões.

Clique no Remover botão ao lado da extensão que você deseja remover.

Outro motivo para enfrentar esse problema pode ser os dados de cache corrompidos do aplicativo do Facebook. Os dados do cache são armazenados ao longo do tempo para acelerar o tempo de abertura do aplicativo e melhorar a experiência do usuário. Quando os dados armazenados em cache não são limpos por muito tempo, eles podem ser corrompidos e causar problemas como Facebook Session Expired. Você pode limpar o cache do aplicativo do Facebook e verificar se ainda enfrenta o problema.

Para limpar o cache do aplicativo do Facebook no seu dispositivo Android, siga as etapas abaixo:

Abra o Definições aplicativo em seu telefone.

Aqui, dirija-se ao aplicativos seção.

Na lista de aplicativos, procure o Facebook aplicativo e toque nele.

A seguir, toque no Armazenar opção.

Toque em Limpar cache para limpar o cache do aplicativo do Facebook.

Você não pode limpar o cache do aplicativo do Facebook em seu dispositivo iOS. Se você estiver usando o Facebook em um dispositivo iOS, precisará reinstalar o aplicativo.

Se você ainda tiver problemas com o aplicativo do Facebook, será necessário reinstalá-lo. Para reinstalar o aplicativo do Facebook, siga as etapas abaixo:

Toque e segure o Facebook aplicativo e, em seguida, toque no Remover botão.

Confirme a desinstalação do aplicativo do Facebook.

Agora, abra o Loja de jogos (em dispositivos Android) ou Loja de aplicativos (em dispositivos iOS).

Aqui, procure o Facebook aplicativo e instale-o.

Feito isso, abra o aplicativo no seu telefone e entre na sua conta do Facebook.

Conclusão

Estas foram algumas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir a sessão expirada do Facebook. Se você for desconectado inesperadamente da sua conta do Facebook no dispositivo que estava usando, siga as etapas acima para corrigir esse problema. Se este artigo ajudou você a corrigir o problema, informe-nos na seção de comentários.

