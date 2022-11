5 maneiras de corrigir o Paramount Plus não está funcionando / travando no PS4 ou PS5

Após a pandemia, a opinião do mundo sobre praticamente tudo mudou, incluindo emprego, estilo de vida, saúde e entretenimento. Portanto, os serviços de streaming estão no auge agora e muitas pessoas os usam regularmente. As pessoas gostam de poder assistir seu material favorito em seus dispositivos sempre que quiserem e Paramount Plus é um serviço de streaming popular com excelentes recursos e preços razoáveis. Também está disponível nas principais plataformas, como smart TVs, PCs e consoles de jogos, como PlayStation 4 e PlayStation 5.

Anteriormente conhecido como CBS All Access, o Paramount Plus oferece uma ampla gama de programação original, bem como programas de transmissão da CBS da biblioteca Viacom CBS. Além de suas vantagens, os usuários do PlayStation estão enfrentando alguns problemas com o aplicativo de streaming, como tela preta, buffer contínuo, vídeo indisponível ou congelamento de aplicativos. Aqui estão possíveis correções para o problema do Paramount Plus não funcionar ou travar no PlayStation 4 ou PlayStation 5.

Possíveis causas e soluções do Paramount Plus



Existem inúmeras razões para o fracasso do Paramount Plus. Primeiro, difere dependendo do dispositivo (celular, PC/laptop ou Firestick). Aqui estão alguns problemas e correções regulares. Toda vez que inicio o Paramount Plus para PS, ele trava. Internet lenta pode ser a causa. Outro motivo é a pouca memória do telefone. Quando não há memória suficiente, os aplicativos fecham e travam. Para resolver esse problema, reinicie o aplicativo. Reinicie seu dispositivo. Desativar o modo avião reiniciará sua conexão com a Internet. Outros aplicativos podem ter menos atraso se você limpar a atualização do aplicativo em segundo plano.

Se o Paramount Plus Live TV não estiver funcionando

Se o seu endereço IP ou conexão Wi-Fi com sua TV não estiver funcionando, verifique sua conexão com a Internet. Diferentes endereços IP são atribuídos a provedores de serviços. O navegador é a maneira mais direta de verificar o endereço IP. Verifique seus servidores proxy ou desative a VPN se estiver ativada; no entanto, não há necessidade de habilitar a VPN enquanto assiste à TV ao vivo porque ela já garante um acesso mais seguro aos espectadores.

Uma conexão ruim com a Internet pode ser a causa do congelamento do seu aplicativo.

Ativar e desativar o modo avião. Isso reiniciará sua internet e seu aplicativo agora poderá funcionar. Aplicativos em segundo plano podem usar a taxa de atualização em segundo plano. Tente remover e depois reinstalar. Tente remover e reinstalar o programa. Para permitir que o aplicativo seja iniciado, limpe o armazenamento do seu dispositivo.

Se você não conseguir baixar o aplicativo Paramount Plus da sua loja, pode haver um problema na Internet que interrompa os downloads ou cause erros 404. Confira o aplicativo Paramount Plus em seu gadget. Instale a atualização de aplicativo mais recente. Exclua o cache da loja (Google Play, App Store, etc.). A instalação do aplicativo requer uma conexão de internet estável e armazenamento suficiente.

Se o seu FireStick não estiver funcionando

Pode haver várias causas para o seu bastão de fogo não funcionar.

Os arquivos instalados no seu Fire Stick podem ter sido excluídos, seu espaço de armazenamento pode estar baixo ou pode haver um problema com a Internet.

Reiniciar o roteador e o modem pode ajudar a reconectar o WiFi. São necessários 4 Mbps de internet para o Paramount Plus. Verifique os requisitos do aplicativo Paramount Plus no seu Firestick.

Correção: Paramount Plus não está funcionando ou travou no PS4 ou PS5

Os serviços de streaming geralmente nos surpreendem com sua variedade de conteúdo mais recente e ampla, mas se o aplicativo tiver um bug, pode arruinar o momento. Cada erro tem um código que você pode relatar à equipe de suporte oficial para resolver com uma atualização. No entanto, corrigir o bug pode levar algum tempo.

1. Reinicie o aplicativo Paramount Plus

Reiniciar o aplicativo pode resolver muitos problemas técnicos. Praticamente sempre tentamos essas estratégias para resolver problemas com nossos dispositivos. Antes de tentar qualquer solução, reinicie o programa Paramount e o Playstation.

Para reiniciar o aplicativo

Retire seu controle do PlayStation.

Pressione e segure o botão PS no controle.

Em seguida, no menu, navegue até o programa selecionado e escolha Perto .

. Em seguida, pressione e segure o botão PS mais uma vez.

Escolher Reiniciar e espere o PlayStation reiniciar.

Em seguida, inicie o aplicativo Paramount novamente para ver se o problema foi resolvido.

2. Verifique o status do modem/roteador

Não testaremos a conexão com a Internet porque esse é outro problema básico do site. A saída dos serviços de streaming precisa ser produzida em uma velocidade mínima. A velocidade da sua internet pode ser verificada em vários sites. Entre em contato com o provedor de serviços se detectar a velocidade lenta, mas primeiro reinicie o roteador ou modem para corrigir quaisquer problemas técnicos.

3. Entre novamente no aplicativo Paramount Plus

O problema continua mesmo depois de tentar as soluções mencionadas. Portanto, saia do aplicativo paramount Plus uma vez e faça login novamente. Às vezes, a página de assinatura pode ter problemas devido a falhas no servidor. O novo registro recarregará a assinatura da sua conta e corrigirá os problemas. Clique na sua imagem de perfil para sair do aplicativo. Em seguida, clique em Conta no canto superior direito da tela e clique em Sair.

4. Verifique o status do servidor Paramount Plus.

Às vezes, o problema vem do back-end e devemos consertar nosso hardware. Antes de usar os procedimentos técnicos, é aconselhável verificar o status do servidor. Para economizar tempo e esforço, verifique o status do servidor Paramount Plus no site oficial da empresa. Além disso, existem outros métodos para detectar a indignação, como usar sites de mídia social e outros sites imparciais como o Downdetector. Se você detectar algum problema, aguarde até que o lado comercial corrija o problema.

A verificação de atualizações para o aplicativo Xbox e Paramount Plus é a próxima etapa para corrigir o problema. A versão desatualizada pode ocasionalmente causar problemas técnicos. No entanto, assim que um jogo ou o próprio sistema é atualizado, o PlayStation exibe instantaneamente uma notificação. No entanto, devemos verificar manualmente se há atualizações por vários motivos.

Atualizar aplicativo

Pressione o botão remoto PS depois de abrir o aplicativo.

Se houver atualizações disponíveis, escolha a opção “verificar atualizações” e instale-as.

Você também pode acessar o painel de notificações e clicar em Downloads.

Verifique se há atualizações pendentes e baixe-as.

Após a atualização, o PlayStation reiniciará o aplicativo Paramount Plus, permitindo que você continue assistindo a qualquer conteúdo.

Atualizar PlayStation

Selecione Atualização do software do sistema no menu de configurações.

Em seguida, escolha Verificar atualizações e aguarde até que as atualizações sejam descobertas.

Se uma atualização estiver disponível, selecione Avançar e siga as instruções na tela.

Depois que o PlayStation for reiniciado uma vez, procure o aplicativo.



Além disso, o Paramount Plus permite adicionar três perfis e assistir ao streaming em três dispositivos ao mesmo tempo. Você pode visualizar os dispositivos de streaming atualmente associados à conta e verificar sua conectividade. Pode ser uma das causas do problema e redefinir a senha da sua conta pode resolvê-lo.

Conclusão

Mostramos várias soluções viáveis ​​para o Paramount Plus não funciona/trava no PS4 ou PS5 questão, como você pode ver acima. Para encontrar o que funciona para você, tente qualquer uma das soluções – ou todas elas. Você deve ser capaz de corrigir esse bug neste momento. Espero que este post tenha sido útil para você. Entre em contato com o atendimento ao cliente da Paramount Plus se precisar de mais assistência ou se ainda estiver com problemas.

