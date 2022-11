5 maneiras de corrigir o problema do código de erro 775 da DirecTV, correção rápida e fácil

Um bom substituto para a TV a cabo é o serviço de transmissão direta via satélite DirecTV, que permite que seus assinantes assistam a seus programas de TV favoritos. A empresa, uma subsidiária da AT&T, oferece a seus clientes uma variedade de pacotes de canais atraentes. Embora esta seja uma plataforma forte, há momentos em que podem surgir problemas específicos. Abordaremos o problema do código de erro 775 da DirecTV nesta parte mais recente de nossa série de solução de problemas.

Os clientes do Directv ficam irritados quando esse aviso de erro aparece inesperadamente na tela da televisão. Eles não podem ver a imagem e, como resultado, a tela da televisão fica travada. Portanto, se o mesmo problema continuar ocorrendo quando você tentar assistir seus filmes e episódios de televisão favoritos na DIRECTV, temos as melhores correções para o problema do Directv, fornecidas neste artigo.

O que causa o código de erro DirecTV 775?

Embora você não deva experimentar essa miséria abjeta por mais tempo, pois o receptor se reconecta sozinho com o satélite, se demorar mais (a razão pela qual você está aqui hoje lendo isso), você pode querer dar os primeiros passos abaixo. . Ou você pode estar enfrentando alguns problemas de manutenção (para os quais existe apenas uma cura, também mencionada abaixo).

1. Clima severo e tempestades

Naturalmente, você está sofrendo”luz verde” loucura porque os deuses do tempo decidiram enviar um pouco de chuva para interromper o sinal entre o receptor e o satélite. Quando isso acontecer, tente desligar o receptor principal por alguns instantes.

2. Problemas de conexão com a Web e sinais fracos

Um código de erro 775 na tela da DirecTV geralmente é causado por uma conexão de internet ruim ou um sinal fraco da fonte.

3. Superaquecimento da caixa de cabos

O decodificador pode superaquecer e sofrer problemas de desempenho se um receptor ligado ou continuamente alimentado for desligado repetidamente. O código de erro pode resultar disso.

4. Antena parabólica ou receptor com defeito

Assim que possível, um receptor defeituoso precisa ser substituído. Caso contrário, você pode perder muito mais do que apenas o episódio de True Detective. O receptor provavelmente deve estar danificado.

5. Porta do receptor danificada

Como os revestimentos dos fios de entrada ou saída podem estar faltando, quebrados ou cobertos de poeira, uma porta do receptor danificada, ou SAT IN, também pode ser responsável pela exibição do código de erro.

6. Falha na Tomada de Energia

O centro de seu sistema de entretenimento doméstico completo é a tomada elétrica. Problemas elétricos de uma tomada defeituosa podem até mesmo destruir toda a sua configuração. Verifique se a fonte de alimentação inicial é adequada.

Consertar código de erro DirecTV 775 Problema de correção rápida e fácil

Essa mensagem de erro pode ocorrer por vários motivos, por isso é importante saber por que ela aparece. A conexão do Directv e da antena parabólica pode estar ruim ou o inseridor de energia pode estar desconectado, causando o aparecimento do erro número 775. Às vezes, você pode ver essa mensagem de erro na tela da televisão se a antena parabólica estiver danificada. Outra causa possível desse problema é que o satélite e a antena parabólica não estão se comunicando. Falaremos sobre as principais opções agora para ajudá-lo a resolver o problema do código de erro 775 do Directv.

Existem várias correções e você pode corrigir rapidamente esse problema na sua televisão. Você pode usar as várias técnicas que discutimos abaixo para corrigir o problema com sua televisão.

1. Examine as conexões

A melhor maneira de corrigir esse problema é fazer isso. A tela da sua televisão exibirá este erro se todas as suas conexões estiverem soltas. Portanto, antes de mais nada, certifique-se de que todas as conexões sejam feitas corretamente.

Use as instruções fornecidas:

Para começar, entre em contato com seu receptor Directv para confirmar os cabos na parte traseira.

Comece com a entrada SAT ou conexão via satélite e certifique-se de que nenhum dos cabos esteja solto ou conectado incorretamente.

Cada conector na parte traseira do seu receptor DIRECTV é seguro e conecta corretamente os cabos.

Por fim, ligue a televisão logo após conectar os fios para verificar se o problema foi resolvido.

2. Verifique o Insersor Swim Power



Tente esta solução para corrigir o problema se a primeira listada acima não funcionar. O problema é resolvido por este método. Algumas pessoas usam o inseridor de potência de natação, além da antena parabólica e do receptor DirecTV. De acordo com a experiência, o inseridor de alimentação de natação não funciona bem e faz com que o código de erro 775 DirecTV apareça. Um cabo conecta a configuração de instalação inserida na alimentação de natação à antena parabólica DirecTV. Ele também requer uma fonte de alimentação para ligar para funcionar. Como resultado, certifique-se de que o dispositivo de natação esteja configurado e instalado corretamente.

É possível que você precise reiniciar o poder de natação se você o verificou e o encontrou, mas ainda está recebendo o código de erro 775 da DirecTV. Para fazer isso, siga as etapas abaixo.

Aguarde cerca de 30 segundos após remover o dispositivo de inserção Swim Power.

Certifique-se de reconectar o Swim Power Inserter e ligá-lo.

Por fim, verifique se tudo está conectado corretamente e ligue a TV para ver se o problema foi resolvido.

3. Desconecte e reconecte os cabos

Tente desconectar todas as conexões elétricas da DIRECTV junto com a fonte de alimentação principal.

Tente desconectar todas as conexões elétricas da DIRECTV junto com a fonte de alimentação principal. Remova o soquete de energia e todos os outros cabos conectados à caixa DIRECTV.

Verifique se a tomada está funcionando corretamente; se não, tente outro.

Se o Código de Erro 775 em sua DIRECTV ainda existir, reconecte todos os fios.

4. Deixe a Tempestade Passar

Um código de erro 775 aparece na televisão do usuário quando ele tenta assistir televisão, impedindo-o de fazê-lo. Este problema pode surgir devido a uma ocorrência natural ou qualquer tipo de mudança climática. O clima é crucial para o processo de conexão via satélite. A conexão do satélite e do receptor às vezes se move para o lado ou para de funcionar se chover forte lá fora, fazendo com que você perceba o problema.

O que então pode ser feito? A única opção se você tiver esse tipo de experiência é esperar até que o tempo volte ao normal. A conexão será restabelecida assim que o tempo voltar ao normal e a tempestade passar. Como resultado, você poderá assistir novamente ao seu programa favorito no serviço DirecTV.

5. Ligue para o Suporte Técnico

Se tudo mais falhar, basta ligar para o provedor de serviços da DIRECTV, explicar que você está enfrentando o Código de erro 775 da DirecTV e solicitar que eles saiam. Seu receptor DIRECTV, antena parabólica ou conversor de energia Swim pode funcionar mal, ou os cabos dentro de sua casa podem estar danificados ou sob pressão, o que pode causar o código de erro 775. Outras causas possíveis incluem cabos desgastados ou desgastados, pontos de controle na conexão DIRECTV causados por cabos quebrados ou comprimidos e problemas de hardware ou software com esses gadgets. A melhor opção nessas situações é simplesmente ligar para o provedor de serviços da DIRECTV para obter ajuda, solicitar que ele vá até sua casa e trabalhar para identificar e corrigir completamente o problema.

Conclusão

Embora a DirecTV tenha uma plataforma forte, alguns usuários ocasionalmente encontram e experimentam o código de erro 775, que indica que seu receptor DirecTV não conseguiu se conectar ou interagir com o satélite. Este artigo abordou várias causas possíveis para esse erro e várias correções passo a passo. Esperamos que, usando esta instrução, você possa resolver o inconveniente e o código de erro 775.

Portanto, se você estiver enfrentando o Código de erro 775 da DirecTV, tente uma destas cinco soluções; eles podem funcionar para resolver seu problema. Embora alguns possam ser mais simples de colocar em prática do que outros, vale a pena considerar cada um deles.

Depois de tentar de tudo, se o problema persistir, não entre em pânico; sua equipe de suporte técnico terá prazer em ajudá-lo.

LEIA A SEGUIR: