5 maneiras de jogar Roblox em um Chromebook escolar (2023)

Pode ser difícil para os usuários se adaptarem ao fato de que seus jogos favoritos não funcionam mais em Chromebooks depois de mudarem de PCs com Windows. A maior parte dos jogos do Windows agora pode ser reproduzida pelo Steam no Chrome OS ou na Play Store, graças às mudanças significativas trazidas pelo suporte ao Linux nos últimos anos.

A plataforma de jogos Roblox tornou-se altamente popular. Muitos dispositivos podem acessá-lo; no entanto, algumas escolas o restringem em sua rede. Isso faz sentido, visto que os alunos foram observados focando mais no Roblox do que nos acadêmicos. As crianças que desejam jogar Roblox na escola podem achar isso uma grande decepção. Existem soluções para isso, no entanto! No Chromebook da sua escola, você pode acessar o Roblox com um pouco de criatividade e conhecimento.

Claro, existem algumas restrições sobre isso. Em primeiro lugar, você não deveria estar fazendo isso. Além disso, nem sempre é eficaz. Você está se arriscando ao tentar burlar a proteção do Chromebook da sua escola. Se você quer jogar Roblox na escola, este artigo é para você.

Este artigo ensinará várias maneiras de jogar Roblox no Chromebook da sua escola. A probabilidade de sucesso varia entre essas abordagens. Mas antes de encontrar qualquer coisa que funcione para você, é importante tentar algumas coisas diferentes.

Portanto, sem mais delongas, vamos começar!

Jogue Roblox em um Chromebook escolar quando bloqueado

Portanto, instalar o Roblox no seu Chromebook deve ser o primeiro passo. O melhor método para fazer isso é obter o aplicativo Roblox na Google Play Store. Isso é para garantir que o aplicativo Roblox possa funcionar em Chromebooks.

Abra o aplicativo depois de instalá-lo. Você deve conseguir acessar o site por meio de seu nome de usuário e senha do Roblox. Se não, tudo bem também! Mais tarde, discutiremos algumas técnicas alternativas.



Você poderá jogar qualquer jogo no Roblox após fazer login, assim como faria em qualquer outro dispositivo. Esteja ciente de que nem todos os jogos podem ser executados sem problemas em Chromebooks. Isso é resultado de seu design de plataforma ruim. No entanto, a maioria dos jogos, incluindo o Roblox, deve funcionar sem problemas.

Não se preocupe se estiver com problemas para executar o aplicativo Roblox. Aqui estão os passos para desbloqueá-lo:

Instale e execute o Roblox no seu Chromebook (requer suporte da Play Store)

Comece clicando no ícone de roda dentada localizado no menu Configurações rápidas para abrir a página Configurações do Chromebook.

Se o Google Play Store ainda não estiver ativado, vá para o painel esquerdo e ative-o.

Em seguida, procure Roblox na Play Store e baixe-o instantaneamente para o seu Chromebook.



Agora tudo o que você precisa fazer é abrir o jogo na App Drawer e o Roblox funcionará sem problemas. Para abri-lo, você também pode usar a tecla de pesquisa do teclado para pesquisar “Roblox”. O fato de também suportar um mouse externo e controles de tecla WASD é sua melhor característica.



Nos meus testes, houve um problema de linha preta ao jogar o Roblox em um Chromebook. O efeito foi reduzido no meu Chromebook, no entanto, depois que habilitei a aceleração da GPU. Em seu Chromebook, você pode tentar aplicar a mesma técnica. Além disso, como o Roblox é um aplicativo Android e seu Chromebook possui um processador baseado em ARM, ele deve operar de forma relativamente suave.



Jogue Roblox no Chrome OS no navegador (para Chromebooks escolares)

Graças a agora. gg, uma plataforma móvel de jogos em nuvem, agora é possível jogar Roblox em um Chromebook escolar. Você não precisa baixar nada para jogar qualquer jogo para celular em um Chromebook, Mac ou PC. Você nem precisa se registrar ou fazer um pagamento. Ele simplesmente opera e funciona muito bem no navegador.

À luz da discussão acima, vamos aprender a jogar Roblox nos Chromebooks fornecidos pela escola da maneira mais fácil possível.

Vamos começar explorando a maneira mais simples de jogar Roblox em Chromebooks fornecidos pela escola.

Basta clicar em “ Jogar no navegador ” depois de acessar este link now.gg . O jogo começará imediatamente a rodar no navegador.



” depois de acessar este . O jogo começará imediatamente a rodar no navegador. Após uma breve espera, faça login na sua conta Roblox.



Você inseriu sua conta com sucesso e está pronto para jogar os jogos Roblox mais assustadores com seus amigos. Se você não gosta de jogos assustadores ou de terror, ainda pode jogar jogos online com amigos navegando nos melhores personagens do Roblox.



Como você pode ver, não tenho problemas em usar meu Chromebook para jogar Roblox. É bastante responsivo e até suporta controles WASD.

Desbloqueando o Roblox com uma VPN

Para contornar a segurança do Chromebook na sua escola, esta é a técnica mais simples e eficiente. Você pode alterar seu endereço IP usando um programa VPN ou rede privada virtual. A conexão de internet do seu Chromebook utiliza esse endereço para se conectar à internet.

Você pode selecionar o endereço IP que deseja usar ao usar uma VPN. Portanto, tudo o que você precisa fazer para desbloquear o Roblox é conectar-se a um servidor VPN em um país onde o Roblox não está bloqueado. Existem muitas VPNs diferentes disponíveis; sugerimos usar um serviço premium. As VPNs gratuitas geralmente são instáveis ​​e lentas. No entanto, se você não puder pagar por um pago, eles servirão em apuros.

No entanto, como uma VPN funciona para ultrapassar o bloqueio?

Seu Chromebook recebe um endereço IP assim que você estabelece uma conexão com a Internet. A localização e a identificação do seu dispositivo são verificadas usando este endereço. Este endereço IP é usado por sua escola para restringir alguns sites, incluindo o Roblox.

Por outro lado, seu Chromebook recebe um novo endereço IP quando você se conecta a uma VPN. Você pode escolher seu endereço IP, que pode vir de qualquer lugar do mundo, conecte-se a uma VPN. Você pode escolher seu endereço IP, que pode vir de qualquer lugar do mundo. Assim, você poderá acessar o site se usar um endereço IP de um país onde o Roblox não foi banido.

Em essência, seu Chromebook presumirá que está se conectando ao IP desbloqueado da VPN. Na realidade, porém, tudo o que você está fazendo é conectar-se ao servidor VPN. A partir daí, você se conecta ao site da Roblox usando a VPN.

É um pouco complicado, mas a estratégia funciona. E é a melhor maneira de contornar a segurança do Chromebook em sua escola. É importante lembrar que nem todas as VPNs funcionarão com a rede da sua escola. VPNs específicas podem ser banidas por algumas escolas. Mas se você testar alguns, deve ser capaz de descobrir um que funcione.

Usar um servidor proxy

Funciona quase de forma semelhante a uma VPN, ficando entre um usuário e a Internet. Quando um usuário solicita algo da web, o proxy recebe a solicitação e a envia para o site. Como resultado, o endereço de ID do usuário fica oculto durante esse processo e um novo endereço IP é gerado no nome do proxy.

No entanto, como um proxy funciona apenas em sites, abrir o Roblox no seu computador fará com que ele funcione. Roblox não pode ser desbloqueado em outras plataformas.

Use um aplicativo de desbloqueio

Aplicativos como HotSpot Shield, TunnelBear e Hola são projetados especialmente para contornar os filtros da web. Portanto, um desses programas pode ser sua melhor opção se estiver com problemas para fazer uma VPN funcionar.

Como o Hotspot Shield está disponível para Android, ele funciona bem em Chromebooks. Depois de instalar o programa, abra-o e escolha um país. Uma vez online, tente se conectar a qualquer site bloqueado, incluindo o Roblox, para ver se ele está acessível.

Esses aplicativos funcionam de maneira semelhante a uma VPN. Eles permitem que você visite sites que geralmente são bloqueados ao alterar seu endereço IP. No entanto, eles são muito mais simples de configurar e operar do que uma VPN.

A desvantagem de usar um aplicativo é que ele é menos confiável que uma VPN. Eles podem nem sempre funcionar e podem ser lentos. Portanto, uma VPN é sua melhor opção se você estiver procurando uma maneira segura de desbloquear o Roblox.

Conclusões

Você tem agora! Você pode jogar Roblox no Chromebook da sua escola usando os métodos listados acima. Lembre-se de tomar precauções e usar o bom senso ao tomar qualquer ação. O mais importante é lembrar de estudar para as aulas. O Roblox pode ser desbloqueado facilmente, mas ainda requer algumas tecnologias avançadas. Não toque em seu Chromebook se você não tiver confiança. Você não precisa prejudicá-lo acidentalmente. E não vale a pena simplesmente jogar um jogo.

Esperamos que este artigo tenha sido útil. Esperamos que você tenha achado este artigo útil. Por favor, sinta-se livre para fazer qualquer pergunta na seção de comentários. Além disso, informe-nos se você conhece outras maneiras de desbloquear o Roblox. No entanto, se você seguir nossas instruções, poderá configurar o Roblox facilmente. Depois disso, você pode jogar quando quiser, inclusive na escola.

