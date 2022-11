5 maneiras de verificar o status do servidor Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 é um jogo de simulação de corrida exclusivo para PlayStation publicado pela Sony Interactive Entertainment. Sendo um exclusivo do PlayStation, o jogo está disponível apenas para jogadores do console PS4 e PS5. Como resultado, se o servidor estiver inativo no Gran Turismo 7, o console não lhe dará uma dica sobre o status do servidor como deveria em outros jogos para PC.

No entanto, se você acha que o Gran Turismo está enfrentando problemas no servidor, leia este guia para entender por que isso está acontecendo e como você pode verificar o problema do servidor. Vamos começar.

Por que o servidor do Gran Turismo 7 está inativo?

Problemas de servidor podem acontecer com qualquer jogo, incluindo Gran Turismo 7. Não há respostas específicas sobre por que isso deveria acontecer. No entanto, sempre que o servidor estiver inativo, você não poderá jogar online ou no modo multiplayer, mas o modo história funcionará bem porque está funcionando no seu armazenamento.

Se, depois de ler este guia, você achar que não há problema no servidor, mas o problema é do seu lado, você precisa:

Reinicie seu PS4 ou PS5. Verifique a sua conexão com a internet. Mude de uma conexão com fio para um hotspot móvel ou vice-versa. Crie um ticket de suporte no Suporte PlayStation.

Como verificar o status do servidor Gran Turismo 7

Aqui listamos 5 métodos para você verificar o status do servidor do Gran Turismo 7. Leia todos os métodos caso algum deles não funcione.

Método 1: verifique as plataformas de mídia social do Gran Turismo 7

Se você acha que o servidor do Gran Turismo 7 está inativo, você deve primeiro visitar o site oficial Gran Turismo Twitter página para atualizações dos desenvolvedores. De qualquer forma, você também pode visitar a página do Facebook e a página do Instagram.

Nas plataformas de mídia social, os desenvolvedores e a equipe de marketing estão regularmente online e postam atualizações sempre que há um problema em seus servidores. Portanto, esta é uma das maneiras mais fáceis e melhores.

Método 2: use sites de terceiros

Existem vários sites de terceiros que oferecem informações sobre o status do servidor do Gran Turismo 7. No entanto, um dos melhores é o DownDetector.

Basta clicar aqui para acessar o site do DownDetector e você notará o número de usuários relatando problemas no servidor. Se você perceber que o número está alto, certifique-se de que o jogo está realmente com alguns problemas.

No DownDetector, você também pode ver o que outros usuários estão discutindo sobre seus problemas e como eles os estão enfrentando. Isso o torna um pacote completo.

Método 3: Use a verificação de status do PlayStation

Como já sabemos, Gran Turismo 7 é um exclusivo do PlayStation, então a Sony certamente forneceria alguns recursos exclusivos para seus usuários. Da mesma forma, Gran Turismo 7 apresenta uma página exclusiva de verificação de status do PlayStation que fornece informações sobre o status e os problemas do servidor.

No entanto, ao contrário de outros sites de terceiros, você não pode discutir o problema com outros usuários, mas pode gerar tíquetes por meio do sistema de suporte.

Método 4: use a Pesquisa Google

Como todos já devem ter usado a poderosa pesquisa do Google, também é uma opção viável. Você pode simplesmente pesquisar no Google por O servidor GT7 está inativo? ou Por que o servidor do Gran Turismo 7 está inativo? Você obterá respostas para sua pergunta diretamente abaixo da pesquisa.

Se o Google não fornecer uma resposta exata sobre o que está acontecendo, você poderá usar qualquer um dos métodos acima.

Método 5: use o Reddit

Reddit é uma comunidade online onde pessoas com problemas semelhantes se encontram e discutem. Há um subreddit especial do Gran Turismo onde os usuários discutem quase todos os problemas que enfrentam no jogo, incluindo problemas de servidor. Basta se inscrever no Reddit e ir aqui. Agora você pode criar uma postagem ou ler o que outros usuários estão dizendo.

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode verificar o status do servidor Gran Turismo 7. Esperamos que este guia tenha ajudado você.

