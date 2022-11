5 melhores alternativas e sites do USTVGO como o USTVGO (2023)

USTVGO é a melhor e mais popular plataforma para assistir canais de TV dos EUA gratuitamente em qualquer dispositivo. Possui mais de 100 canais listados em seu site e você pode assistir ao seu favorito com o reprodutor de vídeo integrado simples.

Mas você pode não gostar da plataforma por qualquer motivo, portanto, encontrar e usar alternativas do USTVGO é a melhor opção. Então, continue lendo este post, pois aqui vou compartilhar algumas das melhores sites como USTVGO com suas características para ajudá-lo a escolher o mais adequado.

Alternativas do USTVGO e sites como o USTVGO 2023

Existem muitos sites disponíveis que podem ser alternativas para o USTVGO, mas encontrar o melhor entre eles é o trabalho mais difícil.

Então, para te ajudar com isso, fiz uma lista dos cinco melhores sites, como o USTVGO, que podem substituí-lo. Alguns são gratuitos e outros custam uma assinatura, portanto, antes de usar a plataforma, não se esqueça de verificar a descrição para saber todas as informações essenciais sobre essa plataforma específica.

1. 123TV

123TV é a primeira alternativa na minha lista por causa de sua interface limpa e fácil de usar. Você não precisa se registrar ou fazer login neste site para assistir ao conteúdo; clique no vídeo que deseja assistir e o vídeo começará a ser reproduzido.

Você pode assistir a canais dos EUA e do Reino Unido em várias categorias, como esportes, notícias, crianças, entretenimento e muitos outros gratuitamente e em qualquer dispositivo.

O reprodutor de vídeo desta plataforma é quase o mesmo do YouTube, e se você estiver acostumado com isso, não terá problemas para operar o site.

Quando você abre um canal neste site, ele mostra a lista de programas em exibição e futuros abaixo da tela para que você possa se programar para assistir ao seu conteúdo favorito.

Ao todo, pode ser o melhor concorrente e concorrente do USTVGO, e você pode obter uma experiência de streaming de qualidade diretamente do seu telefone ou computador.

Principais recursos do 123TV:

Não é necessário registro/login.

Sem assinatura.

Canais premium gratuitos e TV ao vivo.

Interface Simples.

Canais carregam rápido.

Player de vídeo descomplicado.

2. TV SLING

A SLING TV é outra alternativa ao USTVGO, pois oferece TV ao vivo e conteúdo sob demanda diretamente no seu dispositivo pela Internet.

Embora alguns de seus conteúdos sejam gratuitos, você pode assinar seus Serviços de TV para ampliar suas funcionalidades. O pacote laranja custa US$ 15 para 31 canais e oferece uma mistura de canais de esportes, notícias e entretenimento.

Você também pode optar pelos preços do pacote azul de US$ 15/mês para 45 canais. Seu outro plano econômico combina azul e laranja, custando US$ 25 por mês.

Ele oferece muitos métodos de pagamento para escolher, e você só precisa criar uma conta para começar. Você obtém canais populares como CNN, Comedy Central, TLC, NBC e muitos mais.

A qualidade do streaming de vídeo é de alta resolução e você obtém uma ótima experiência de visualização em casa ou em trânsito.

Principais recursos da TV SLING:

Streaming de vídeo de alta qualidade.

Assista em casa ou em qualquer lugar.

Planos acessíveis.

Canais de TV populares.

3. USstream

O UStream é uma das melhores alternativas ao USTVGO, pois você obtém vários canais populares para assistir.

Esta plataforma gratuita oferece mais de 200 canais premium de diferentes categorias, como esportes, notícias, entretenimento, filmes, crianças e muito mais. O site inclui canais populares como ESPN USA, Sky Sports, MU TV, Disney Jr. e muitos mais.

Embora a qualidade de streaming deste site seja média, você pode assistir ao seu canal de TV favorito em qualquer lugar.

Esta é uma plataforma fácil de usar, pois ao abrir o site, ele mostra a lista de canais disponíveis e, ao clicar em qualquer um, o programa será iniciado. Você também pode procurar o canal necessário na barra de pesquisa superior para encontrar um canal específico rapidamente.

Uma desvantagem deste site é que ele pode redirecioná-lo para anúncios pop-up e estragar seu humor para assistir ao seu conteúdo favorito.

Principais recursos do UStream:

Sem login/cadastro.

Mais de 200 canais de TV premium estão disponíveis gratuitamente.

Interface Simples.

4. TV247

Outra ótima alternativa ao USTVGO pode ser o TV247, pois ajuda você a transmitir canais de TV dos EUA gratuitamente. Você pode assistir canais populares como HBO, ABC, Disney, Discovery e muitos outros nesta plataforma em sua casa ou em qualquer lugar de qualquer dispositivo de sua escolha.

Este site tem uma interface simples que permite navegar facilmente por várias opções. Ele mostra a lista de canais principais na página inicial e você pode clicar em qualquer um para começar a assistir. Você também obtém uma barra de pesquisa no canto superior direito, onde pode inserir facilmente qualquer nome de canal para encontrar e assistir a esse canal específico.

Os contras desta plataforma são que ela contém muitos anúncios e também pode redirecionar para qualquer outro site, mas isso é aceitável, pois não cobra um centavo.

Principais recursos do TV247:

Livre para usar.

Canais de TV populares dos EUA.

IU simples e fácil de usar.

5. DirecTV

DirecTV é o último da minha lista e pode ser a melhor alternativa ao USTVGO, pois oferece mais de 150 canais de TV com transmissões ao vivo.

Esta plataforma é baseada em um modelo de assinatura, mas vale a pena porque você pode assistir canais da sua categoria favorita. O custo da assinatura varia de $ 35 (selecionado) a $ 110 (premier) por mês, e você obtém mais de 330 canais com o plano premier. Esta enorme coleção de canais sempre fornecerá mais para você explorar e não deixará você ficar entediado.

Possui uma ótima interface do usuário que oferece aos usuários uma ótima experiência de assistir música, entretenimento, esportes, notícias e muitos outros canais.

Você só precisa se inscrever no site e adquirir um plano de sua escolha, e você está pronto para começar.

Principais recursos da DirecTV:

Plano de assinatura econômico.

Interface de usuário fantástica.

Toneladas de canais dos EUA

Conclusão

Estas foram as 5 melhores alternativas do USTVGO para assistir canais de TV dos EUA no seu celular ou PC. Espero que você tenha escolhido um da lista para atender às suas necessidades de TV ao vivo. Se você tiver problemas para assistir ao conteúdo nessas plataformas, informe-me nos comentários abaixo.

